好朋友春日趴高潮指數破表 ！解封後「最嗨音樂野餐派對」揪ET粉爽吃爽玩

▲「2023好朋友春日趴」強勢回歸，吸引大批人潮湧入！（圖／記者林振民攝）

記者萬玟伶／台北報導

粉絲網友和民眾期待已久的ETtoday主辦年度盛事「好朋友春日趴」，終於在今天（4/22）於「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場！上半年備受矚目的音樂野餐派對也特別響應「422世界地球日」，在活動現場推廣日常環保的概念，更贈送限量的環保袋、環保訂書機和環保提袋等，邀請民眾一同愛地球！並透過ETtoday主站及各粉絲團與數百萬網友同樂！

這次不僅一樣有大咖歌手輪番獻唱、好吃好買的小農文創市集，更有精選品牌帶來的試吃與互動遊戲，就是要讓終於迎來正式解封的朋友，都可以愜意地度過週末時光。同時，仍是有熱情滿滿的粉絲在3天前就到現場鋪野餐墊、佔位子，就是為了要在「海景第一排」體驗舞台上的魅力演出！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼正式解封後最嗨的音樂野餐盛會，就在「2023好朋友春日趴」！（圖／記者徐文彬）

▲▼「好朋友春日趴」最後高潮由Ozone帶來的超殺唱跳整個燃炸舞台！（圖／記者徐文彬、黃克翔攝）

▼人氣黃偉晉出場就引起粉絲一陣尖叫！（圖／記者黃克翔攝）

▲▼好朋友春日趴除了Live音樂野餐活動，更帶來許多文創攤位、愛心義賣讓民眾好玩更要好買！（圖／記者周宸亘攝）

▼美美的紙花裝置，讓民眾搶著拍美照打卡！（圖／記者屠惠剛攝）

活動當天，雖然台灣各地雨彈來襲，但所幸天公對台北相當賞臉，不僅氣候適宜，也沒有幾日前的酷熱難耐，完全就是適合帶上餐籃、野餐墊奔向草地野餐、聽音樂、遛毛小孩以及逛小農文創市集的好時機！

今年活動選在市中心的「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，只要搭乘藍線捷運，在忠孝新生、忠孝復興站下車約8分鐘腳程就能抵達，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，出門玩也能響應全球一年一度的「世界地球日」 ！致力於推動永續的ETtoday新聞雲也特別設計「地球123」活動，只要出示4月份任一天單日步數達22,000步的紀錄，就能現場兌換環保餐具。參加線上的環保小問答並完成下載新聞雲APP等步驟，也能參加抽獎，把ETtoday環保限定好禮帶回家！會場當天也設置由新銳插畫家「小高潮」設計的超可愛「地球行動總部」網美行動車，讓現場民眾都忍不住拍照打卡、響應環保宣誓，跟著ETtoday新聞雲一同加入「春日部防衛隊」保衛地球！

▲插畫家小高潮以「愛地球」主題設計的繽紛行動車，讓民眾搶著拍照打卡。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「好朋友春日趴」活動當天正巧是「422世界地球日」，ETtoday新聞雲也發起「愛地球123」行動，參加綠色闖關活動就能得到環保贈品！（圖／記者周宸亘攝）

▲Coway行動水車免費提供飲用水，民眾只要自備容器到現場就能無限取水。（圖／記者周宸亘攝）

這次一起加入「好朋友春日趴」的品牌也都大有來頭，包括五月花衛生紙、香吉士、寶礦力、營養棒、可樂果、荷卡廚房、卡迪那、ZA、健酪和奧利多等，都在現場設立超搶眼的打卡裝置和背板，免費提供解渴的飲品、療癒的餅乾甚至還有柔韌抽取衛生紙和保養潔淨體驗組，讓爽拿的民眾都開心表示，不用特別準備食物和東西就能來野餐！

▲環球購物中心的攤位吸引大量民眾參與，數度擠爆攤位！（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯華食品的活動攤位上，由Jeff型男主廚為各位小朋友示範製作御飯糰！（圖／記者林敬旻攝）

▼野餐郊遊好夥伴「奧利多水」跟「健酪乳酸飲料」按讚就送，吸引現場民眾排隊。（圖／記者林敬旻攝）



▲超萌的Za和三麗鷗聯名背板，吸引愛美女孩大方打卡秀出自信。（圖／記者屠惠剛攝）





▲來到現場的民眾不論大人小孩，也都能免費試喝全新香吉士Sunkist濃郁系盒裝果汁！（圖／記者湯興漢攝）

▲只要事先下載台灣Pay，逛「好朋友春日趴」的小農文創市集，拿起手機就能輕鬆消費！

不只諸多品牌祭出好康，這次也有公益團體「育成社會福利基金會」帶來集賢庇護工場的餅乾、麵包，一起加入攤位行列！攤位上的食物都是由憨寶貝們協助製作並包裝販售，只要在現場追蹤粉專，就能從努力的憨寶貝手上，拿到心智障礙者設計的明信片和療癒小食，讓參與的民眾都接收到滿滿的正能量！

▼現場的憨寶貝努力與民眾互動，送出一包包療癒點心！（圖／記者周宸亘攝）

東森集團旗下眾多品牌當然也沒有缺席這場年度盛會！把夾娃娃機搬到活動現場的東森購物，邀大小朋友一起大玩遊戲，而且主打人人有獎，有機會兌換到料理之王料理包、東森涼感衛生棉、椰子水等獎品，排隊人潮從開始到結束完全沒停過！東森自然美也呼應「愛地球123」行動，帶任一保養品空瓶到現場回收，就能把瑞昇卸妝膏10g乙瓶以及50元折價券拿回家，鼓勵大家養成回收習慣！集結美妝、美食、旅遊、娛樂與時下潮流的社群平台MOOD，今年也首度加入春日趴行列，只要下載MOOD APP或出示個人帳號，就能大抽環保提袋、超商禮券等多樣好康！

▲來東森購物攤位體驗夾夾樂的樂趣，還有眾多好康可以免費拿！（圖／記者周宸亘攝）

▲社群平台MOOD今年首度加入春日趴行列，也在活動攤位上推出多樣好康。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森寵物的「慈愛」醫生們也來到現場幫毛小孩健診！（圖／記者林敬旻攝）

一大早聚集的人潮到了下午也絲毫沒有減少，不用多說，全都是為了連續6小時的質感Live演出以及和現場粉絲互動的精彩體驗而來！許久不見的葛兆恩與采子，為台下粉絲帶來驚喜。籃球女神洗菜更與顏佑庭驚喜同台獻唱，ALL IN 5一上台也帶來新一波現場高潮！《聲林之王》歌手阿蘭、邱軍、張若凡和李佳歡更帶來一首首經典歌，讓台下歌迷聽得如癡如醉，讓人徹底見識到這群實力男聲女聲的厲害！

▼連續6小時的Live演出，讓台下粉絲聽得如癡如醉！

人氣男星黃偉晉以及男團Ozone也在最後壓軸登場，現場瞬間湧出一陣陣聲嘶力竭的尖叫聲！他們除了都以一席酷帥勁裝帥氣現身，也帶來燃炸舞台的唱功舞功兼具的華麗表演，把台下粉絲撩到不行，為這場眾人期待多時的「好朋友春日趴」畫下完美Ending，也為所有粉絲和現場民眾，留下深刻難忘的週末回憶！

▼黃偉晉和男團Ozone在最後接力壓軸登場！