朱銘輕生亡！出生13口貧困家庭「一生惦記連肚子都沒撐飽的母親」

▲朱銘22日在士林住處辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）



文／今周刊

2023.04.23編按：台灣國寶級雕刻家朱銘今日驚傳於士林區住家中逝世，享壽85歲。據了解，朱銘晚年慢性疾病纏身，不排除可能是久病厭世因此想不開。

朱銘本名朱川泰，家中排行十一，生長於一家十三口的貧困家庭。朱銘自懂事後，只要想到母親為家庭忍飢受累，內心有萬千個不捨與無奈，他一心只想快快長大，早日賺錢給媽媽貼補家用。

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打雜役、學手藝，朱銘從不拒絕。直到15歲，跟隨李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫，開始有比較優渥的條件賺錢。

30歲時，朱銘拜入台灣雕塑界大師楊英風門下，學習純藝術創作，當時他帶去的雕塑就是以母親為名的作品。在楊英風的啟蒙下，聰明絕頂的朱銘逐漸在融合傳統木雕與現代雕塑精神的過程中，開始去繁就簡，發展出個人獨特的風格。從鄉土傳情、太極風華，乃至於萬象人間，都在他手中出神入化，點木成金，坐上現代藝術大師寶座，光耀門楣。

本文原刊於2021年5月5日

別來無恙，久違了，八十三歲的雕塑大師朱銘，五月八日舉行「木浮雕」近作發表，取名《浮生》。這是他藝術創作一甲子，對浮生歲月的體悟。

這批「木浮雕」特別強調繪畫性。有別於過去木浮雕的個別雕刻上色，再合併組合，這回是雕刻組合之後才上色。作品除了原木、黑白色系之外，配合五月春暖花開季節，朱銘選擇暖暖的藕紫，有深有淺，格外吸睛。

朱銘從十五歲初，向苗栗通霄李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫，三十歲拜入台灣雕塑界大師楊英風門下，他融合傳統木雕與現代雕塑的精神，逐漸發展出超越兩者的獨特風格，從《鄉土系列》、《太極系列》到《人間系列》，享譽國際。

朱銘近年深居簡出，與外界較少接觸。一來，把創作當作修行，珍惜目前還耳聰目明，可以潛心思考與修煉創作的機會；再者，歷經許多社會紛擾事件之後，希望耳根清淨，減少不必要的應酬與干擾，讓藝術創作，盈滿殘生。

「藝術家沒有退休的藉口」，朱銘粗茶淡飯，每日騎腳踏車運動，偶爾疲憊痠痛，會吃些藥物。

母親節前夕，朱銘於四日清晨，親自開車到位於新北市金山區的朱銘美術館。每到美術館，他總會在慈母碑園區冥思靜想，衷心希望天上的阿母，在極樂世界過好日子。

憶幼時》母代父職 拚命幹活餵養全家

靦腆的朱銘，雖然沒有用太多言語感懷母親，但他對於早年母親打拚生活、受苦受難的往事，依舊刻骨銘心，尤其母親逆來順受、不屈不撓的樂觀態度，影響了他的大半生。

朱銘追憶往事，八十三年前，台灣還處在日本殖民統治，在苗栗鄉下，多口之家難有溫飽，要討生活真的不容易。家有臨盆婦，竟然窮到連找產婆接生都無能為力。當時朱銘的父親朱李記，已經五十二歲了，熟諳縫補衣物、為子女理髮、幫人算命、讀說經文，尤其懂得藥草，家中總有一籃曬乾的藥草頭，舉凡家人生病，都是靠父親熬草藥治療，就連母親生育十一胎，也全是靠父親接生剪臍帶的。

朱銘本名朱川泰，家中排行十一。當年雖然順利降生，但孱弱瘦小，母親因長年操勞、營養不良，家裡也沒有辦法給點食補，所以連育兒的母奶都非常有限，落地的小嬰兒，日夜嚎哭，連米粒熬湯都不可得。幼年的朱銘全靠年紀稍長的兄姊，輪流背著他，沿村敲門，覓尋附近人家的新產婦，看看有沒有多餘乳汁，餵食懷中雛弟，一家餵不飽，再找下一家。說來不可思議，這條小生命就靠村子裡產婦沒吃完的乳汁，度過初生下來的脆弱期。

老天爺真的有眼，沒有絕斷這一家人的求生之路，雖然有一餐沒一餐的，但十一個孩子都活了下來。朱銘每每想起這段陳年往事，語帶哽咽。

一個十三口人家，男主人卻因氣喘無法出外賺錢養家，在沒有節育措施下，女主人不斷懷孕，連生十一子，連填飽肚子都有困難，根本談不上為女主人坐月子。

朱銘的母親王愛，在當年的那個時空，想的不是如何坐好月子，而是何時可以挺起身子，每日早早起身趕工編織草蓆，希望能早一刻交貨，拿到買米錢，餵養全家人。她夜以繼日的工作，經常編織到凌晨兩、三點，漆黑的燭火下，縮著彎曲身子幹活的身影，深刻烙印在小朱銘的心上。長年看著阿母像個男人婆，與命運搏鬥，不卑不亢，朱銘內心的痛苦，更是難以名狀。

朱銘的《慈母頌》是這樣寫的：

阿母，雞啼了，三點多，去睡吧！

傻囝仔，我若去睡，明天你們要吃什麼！？

阿母，你會做死，你已經腰痠背痛，不能不休息，趕快去睡吧。

傻囝仔，不要緊，痛一下，忍一下，就好了。

我若趕快做完，明天就有錢去買米了⋯⋯！

長年母代父職，靠著編織草蓆，掙錢拉拔他們十一位手足長大的阿母，只活到六十三歲，就因胃癌過世。

▲朱銘新作《浮生》，採先組合之後才上色，並塗繪上過去罕見的深淺藕紫，格外吸睛。（攝影／今周刊）

念往事》歲月崢嶸 皺紋滿載一生操勞

每逢節慶拜拜，朱銘永遠記得案桌上那條薄豬肉，油花花的，當拜拜一完，大家就有肉吃。那條薄豬肉被切成細片，端上餐桌，食指浩繁的一家老少，開心享用，沒一刻間，盤就見底。阿母總是說，豬肉有腥味，她不敢吃。直到若干年後，家庭生計改善，朱銘猛然發現，當年媽媽是因為豬肉不夠吃，想省下來給孩子們吃，並非真的怕腥、不敢吃。

朱銘的媽媽苦命幹活，平時打理精神，靠三寶：一寶是當天氣寒冷，靠火籠暖身；二寶因長期營養不良，體內寒氣重，肚子會絞痛，靠薑茶逼寒止痛；三寶則因為晚上趕工熬夜，就是拚命喝濃茶，才能像機器人一樣，永不歇息。

稍微懂事後的朱銘，只要想到母親為家庭忍飢受累，內心有萬千個不捨與無奈，他一心只想快快長大，早日賺錢給媽媽貼補家用，為她分憂解勞，讓媽媽吃飽肚子，享點清福。

打雜役、學手藝，朱銘從不拒絕。直到十五歲，他跟隨李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫，開始有比較優渥的條件賺錢。三十歲時，朱銘拜入台灣雕塑界大師楊英風門下，學習純藝術創作，當時他帶去的雕塑就是以母親為名的作品。在楊英風的啟蒙下，聰明絕頂的朱銘逐漸在融合傳統木雕與現代雕塑精神的過程中，開始去繁就簡，發展出個人獨特的風格。從鄉土傳情、太極風華，乃至於萬象人間，都在他手中出神入化，點木成金，坐上現代藝術大師寶座，光耀門楣。

朱銘回憶，他拿到的第一筆雕刻收入是台幣四十六元，開心得不得了，趕緊跑回家面交媽媽，並告訴她，此後可以苦盡甘來，因為他將開始賺錢了。當時媽媽的呵呵笑容，讓他終身難忘。

媽媽的認命與韌性，成為朱銘永遠的能量來源，每每遇到挫折，他就拿媽媽拉拔生活的艱苦模樣相比，一下子就豁然開朗，勇敢面對挑戰。朱銘不只大半生與媽媽的奮鬥靈魂同在，媽媽低頭幹活的專注模樣，也是他觀察人物內心戲的對象，而那滿布皺紋又帶慈暉的容顏，更是他刻刀下最生動的人物寫照。

他長年觀察母親王愛逆來順受、打拚生活又樂觀期待明天的身影，轉換成真情肖像，臉部線條堅毅不屈，栩栩如生。朱銘說，那是他最熟悉的容顏，從他懂事以來，就烙印在他的心靈深處不可磨滅。

▲慈母碑園區立著朱銘雕塑的母親與兄姊群像，紀念摯愛母親。（圖／朱銘提供）

思慈母》建園區紀念 刀下刻畫堅毅容顏

這個以母親為雕塑作品，讓朱銘在全省美展比賽中，獲得入選獎肯定；同時，一九六八年正值三十歲的朱銘，就是捧著他這座手雕媽媽的鮮活人像作品，敲開楊英風門扉，開始進入雕塑藝術的殿堂。

雲遊四海、飽吸藝術墨水的楊英風，非常識貨，一看到朱銘手中的女人雕像，他在歷歷刻痕上看到生命崢嶸，大地母親的摯愛與尊嚴。

楊英風正面回應，而結下與朱銘終其一生的師徒情緣。朱銘貴為國際雕刻大師，開口閉口必提恩師楊英風，伯樂之於千里馬的宏恩浩德，溢於言表。

隨著朱銘進軍國際，功成名就，藝術價值攀升，作品價格也節節上升，原想可以手捧萬金，回頭疼惜辛勞的阿母，但子欲養已親不待的無奈，痛在心底。

一九九九年，朱銘在台北近郊的金山，購得十一公頃土地，打造朱銘美術館，特別留下隅角，興建慈母碑園區，立著慈母外加浩浩蕩蕩十一個兄姊手足群像，成為美術館內第一個完成的溫暖園區，用來紀念母親的勞苦功高。

朱銘希望天下子女們入園省思，一起來頌揚母愛光輝。這一區不僅是朱銘美術館最早完工的區域，也是整座園區最適合望海的地方。從突出的山勢，遙望東北角海岸，拍浪多奇，朱銘守著媽媽、守著慈母碑園區，也守著他一生一世的大作品「朱銘美術館」。

每次去金山，朱銘都會到慈母碑園區走一走、坐一坐，在石鋪走道間，佇立成排的相思樹，傳遞他綿綿不絕的思母之情。同時，朱銘更以母親王愛之名，又在園區打造一座「愛橋」，每當站在橋上，即使阿母已經離世多年，朱銘已屆八旬，含飴弄孫之餘，他依舊惦記著那位低頭專注幹活，連肚子都沒撐飽的母親。

滿滿的追思情懷，他仰望著長空，輕聲一嘆。他經常會以堅定的口吻，告訴媽媽，她的愛與暉，早已內化為創作因子，時時刻刻展現在他的創作上。不管是山風野地孕育而生的《鄉土系列》，還是氣宇軒昂的《太極系列》，抑或五顏六色的《人間系列》之中，母親愛無邊、情不止，絲縷不絕地影響他一生的命運與藝術，哪怕時光如箭，功不唐捐。

（本文作者為典藏雜誌社社長）

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