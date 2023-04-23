去年才推出新作《美女》！朱銘獻身藝術70年沒停過　傳奇一生落幕

記者朱祖儀／綜合報導

85歲台灣知名雕刻家朱銘（本名：朱川太）23日驚傳在家輕生。回顧他精彩的一生，他在15歲就跟隨師傅學習雕刻，並在30歲拜入雕刻大師楊英風門下，1980年代就在台灣藝壇立足，最知名的作品是《太極系列》，在藝術路上他持續求新求變，直到去年仍推出新作，在藝術路上從未停歇。

▲朱銘驚傳輕生消息。（圖／ETtoday資料照）

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朱銘1938年出生於苗栗縣通霄鎮，是家中么子，自15歲開始就跟在雕刻師傅李金川身邊學習，自此邁入雕刻生涯；30歲那年決心獻身於藝術追求，並拜入當時的雕刻大師楊英風門下。1976年他首次在國立歷史博物館舉辦個展，各界佳評如潮，他創作的〈同心協力〉等充滿鄉土形象的作品，廣受台灣文化界重視及討論，被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵之一，且奠定他在藝壇的地位，日後他更努力創作，也推出廣為人知的《太極系列》。

▲朱銘的《太極系列》相當知名。（圖／翻攝自朱銘美術館）

1980年代初期，朱銘開始轉往國際藝術重鎮的美國紐約發展，此時是他的藝術巔峰，《人間系列》作品進入重要發展階段，《太極系列》則與《人間系列》並行發展，他的創作媒材也不再侷限於木料，陶土、海綿、青銅、不鏽鋼等各種媒材皆為他所用，並在1987年開始在台灣金山創建「朱銘美術館」，1999年美術館正式開幕。

▲▼朱銘持續創作不同類型的作品。（圖／翻攝自朱銘美術館）

到了2000年，朱銘以抽象形式的《太極拱門》完美詮釋太極氣韻流轉的深意，為《太極系列》畫下圓滿的句點。2005年持續發表《人間系列－三軍》作品，歷時4年作品多達300多件，讓他的《人間系列》更趨成熟完整。2007年開始《人間系列》的色彩轉為白色，朱銘還說「以後，我的雕刻上色只用白色…這是一種成長！」

2010年，朱銘的《人間系列─囚》及《立方體》作品，更提出新的創作觀，作品跳脫造型思考，轉而探究人類內心的問題，顯示朱銘創作的多元發展及美學觀之深化；到了2022年朱銘仍持續創作，推出《人間系列－美女》，其作品褪去衣物所能代表的角色性，全面聚焦於女體身形比例的美感，在麵包土的捏塑堆疊下，成為藝術家眼中的美女。

▲朱銘2022年還推出新作。（圖／翻攝自朱銘美術館）

投身於藝術數十年的朱銘更是獲獎無數，曾拿下中國文藝協會第17屆文藝獎章、第2屆國家文藝獎、日本東京創新大獎海外獎等，還榮獲第14屆十大傑出青年，並在2004年獲得行政院文化獎，這是台灣對文化界人士所頒發的最高榮譽獎項，藉以表彰對文化維護與發揚有特殊貢獻人士之尊崇，為終身成就獎；2007年又獲得福岡亞洲文化獎「藝術文化獎」，一路成為台灣國寶級雕刻大師。

未料，23日卻驚傳朱銘在士林區住家中輕生的不幸消息，初步了解家人是在家中發現朱銘的遺體，當時他已經明顯死亡。據悉，朱銘近年身體狀況不佳，罹患慢性疾病，房內也有留下遺書，研判應是久病厭世之下才會尋短。目前遺體已經報驗，家屬對於死因沒有意見。

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