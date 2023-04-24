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大陸 大陸焦點 特派現場

四川網紅森林「3人集體輕生」！2男1女年齡23至30歲　死前均服毒

▲▼四川一林場發現3名死者。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲四川一林場發現3名死者。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸社交軟體23日熱傳，3人在四川什邡市天鵝林場服毒自殺，屍體於22日被發現。22日下午，一名戶外徒步愛好者路過事發地時，發現2男1女躺在冷杉叢林中的一處空地上，3人早已沒有了呼吸。23日晚上8時許，什邡市公安局透露，3人由外地到達，在林場深處服毒自殺身亡。

據《紅星新聞》報導，4月22日下午，一名戶外徒步愛好者路過天鵝林場三道巖（事發地），在離山中小道兩三公尺外的一處平台上，看到有人躺在密林中的空地上，出於好奇，該名徒步者走進一看，發現2男1女躺在冷杉叢林中的空地上，3人面色蒼白，已經沒有了呼吸。

該驢友趕緊報警求助，當地政府、派出所、林場以及村組組織100多人的隊伍上山，連夜將死者遺體運送下山。

該村幹部表示，死者攜帶有身分證，都是年輕人，分別來自四川巴中、福建和河南。當天參與處置的村民透露，警方在現場發現了疑似劇毒物品。

▲▼四川一林場發現3名死者。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲事發地為當地的網紅森林。（圖／翻攝自紅星新聞）

事發地位於鎣華鎮的什邡市國有林場天鵝工區三道巖（小地名）。什邡當地人和網友更願意稱此地為：天鵝林場。這片林場常年被迷霧籠罩，異常幽靜。從成都出發，自駕1.5小時即可抵達，被稱為成都周邊「迷霧森林」，很受眾多戶外愛好者青睞，這裡也成為一個戶外徒步的網紅打卡點。

4月24日凌晨，什邡市公安局發布警情通報，2023年4月22日17時許，什邡市公安局接群眾報警稱，在什邡市鎣華鎮某林場內發現3名死者。接警後，公安機關迅速組織力量趕赴現場開展工作。現已查明，2023年4月20日下午，謝某（女，30歲，四川巴中人）、周某某（男，26歲，福建泉州人）、梁某某（男，23歲，河南許昌人）等3人由外地到達什邡市鎣華鎮天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡。

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