兒童節出遊恐怖追撞！9歲女童遭壓機車下「淒喊救命」　傷勢曝光

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉外環道、台3線97K處日前傳出一起車禍，畫面透過社群媒體瘋傳。行車紀錄器拍下，一個爸爸騎車載女兒行經事發路段，疑似未注意前方路口號誌已轉紅燈，猛地擦撞轎車後側倒地；後方另輛機車反應不及當場撞上、重重壓住孩子，女童痛得尖叫哭喊「救命」，十分駭人。幸女童事後送醫僅有全身多處擦挫傷，無生命危險。

▲苗栗三灣台3線車禍，女童被壓在機車底下哭喊救命。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

《ETtoday新聞雲》初步了解，這起車禍發生在4日下午5時許，當天剛好還是兒童節。畫面中，一家四口分騎2部機車出遊，前方的爸爸疑似未注意號誌轉為紅燈，不慎擦撞停等紅燈的自小客後側，當場連人帶車倒地；而後方載著6歲兒子的媽媽則未保持安全距離，猛地追撞上前方機車，重重將女兒壓在車下。

事故發生後，現場傳出女童淒厲的哭喊聲，不斷尖叫大哭，還喊著「救命、救命」，一旁大人則趕緊撥打電話報案，並試圖移開機車救出孩子。

事後消防人員獲報到場，初步了解，遭壓在機車下方的孩子是9歲的周小妹妹，身體有多處擦傷，所幸沒有生命危險；而33歲的媽媽曾女則是背部疼痛，與女兒一同送醫，幸均無大礙。

據了解，受傷的母女來自桃園八德，一家四口趁著兒童節連假騎機車出遊，沒想到在苗栗三灣發生車禍意外，車禍事故相關駕駛均無酒後駕車，相關肇責警方還要調查釐清。