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郵輪「飲料冰櫃」驚見遺體　竟是猝死男旅客！被放到泛綠腐爛

▲▼「精緻郵輪」春分號（Equinox）。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪春分號（Equinox）被指控不當保存旅客遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州一對夫妻搭乘「精緻郵輪」春分號（Equinox），展開為期8天的加勒比海之旅，丈夫卻在第2天心臟病發身亡。但是，他的遺體並未存放在船上太平間，而是被保存在飲料冰櫃裡，由於溫度不夠低，因此返航時已經「可怕地腐爛」，不僅因為充滿氣體而膨脹，且皮膚也轉變為綠色。

《紐約時報》報導，本案發生於去年8月，而遺孀瑪莉蓮（Marilyn Jones）本周正式向「精緻郵輪」提出聯邦訴訟。根據起訴書內容，79歲丈夫羅伯特（Robert Jones）猝死後，船員提出2個選項，其一是讓遺孀在波多黎各首府聖胡安（San Juan）帶著丈夫遺體下船，其二是請遺孀同意把遺體存放在船上太平間，直到6天後返回佛州。

當時，瑪莉蓮相信郵輪的硬體設備充足，也考慮到下船後必須自行處理返鄉及驗屍事宜，因此選擇留在船上。未料，等到春分號返回羅德岱堡（Fort Lauderdale）港口時，殯儀社員工與布勞沃德郡（Broward County）警方卻發現羅伯特已經從太平間被移往飲料冰櫃，並且明顯處於腐爛晚期階段，甚至到了無法開放瞻仰遺容的地步。

瑪莉蓮與丈夫結婚55年，她與女兒及孫子都因為此事深受打擊，難以走出創傷，如今提告並且求償至少100萬美元（約新台幣3000萬）。律師卡尼（Thomas Carey）21日指出，「精緻郵輪」對於此事的處理「粗魯且不謹慎」，「她面臨了非常艱困的選擇，合乎邏輯地選擇了船上的太平間」，卻換來這樣的結果，「她餘生都不得不想著這件事。」

對此，「精緻郵輪」拒絕評論，原因是「事實的敏感性以及對家屬的尊重」。

曾在荷美航運（Holland America Line）擔任郵輪船長10年的亨德里克（Hendrik Keijer）受訪指出，春分號就像所有郵輪一樣，都被要求在船上設置太平間，因為海上死亡事件並不罕見。海務律師雅各（Jacob Munch）也說，郵輪公司有義務維護船上的太平間。

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