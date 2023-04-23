駐韓美軍司令：北韓金正恩研發「第二次打擊」　核武反制美軍攻擊

▲北韓13日在平壤近郊空地試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」，預計做為第二次打擊的手段。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）持續加強核武與導彈威脅，13日更試射使用固態燃料的首款洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型，藉此展現攻擊美國本土的能力。駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）對此警告，美軍評估北韓正全力發展「第二次打擊」能力，也就是在核戰中針對敵軍第一次攻擊時的反攻，該舉動被認為是針對美國。

根據《韓聯社》，駐韓美軍司令拉卡梅拉於美東時間20日在參議院軍事委員會預算聽證會時，透過書面回覆的方式表示，「北韓最高領導人金正恩使用核武的意志相當堅決，而他目前正在全力研發可信賴的『第二次打擊』（second strike）能力，過去一年內他展現出（核武使用）的多種方式，而這有可能延續至第二次打擊能力。」

北韓預計透過可搭載戰術核彈頭的新型KN系列短程彈道飛彈（例如KN-23）、戰術攔截武器等，向近距離的南韓實施核武威脅（第一次打擊）；至於日本、美國關島基地、美國本土等，則使用新型ICBM攻擊（第二次打擊），目前正全力研發中。

▲北韓從地下隧道運出火星-18型，顯示該款飛彈具有讓敵方攔截系統失靈的高度隱蔽性。（圖／路透）

尤其是使用液態、固態燃料的ICBM試射中，北韓官方一再強調「建構無法承擔的核武反擊能力」、「致命的核武反擊能力」、「核武反擊態勢取得高效率進展」，更露骨地展現出北韓正在發展第二次打擊能力。

報導解釋，「第一次打擊」（first strike，又稱第一次核打擊）和「第二次打擊」之概念，源自於冷戰時期美蘇之間的核武政策。

第一次打擊，指的是摧毀敵軍的核武戰力，使敵方喪失核武報復能力，因此又被稱為先發制人核打擊，當探測到敵方準備發射ICBM時，便會從筒倉（Silo）發射ICBM。

至於第二次打擊，則是指針對敵軍攻擊以核武進行反擊，通常會使用潛射彈道飛彈（SLBM）作為反擊手段，因為SLBM比起地面上的核武設施更具有高度隱蔽性，當地面上的核武設施不幸遭敵方摧毀，即可動用海面下的潛艇進行反擊。受敵軍攻擊後的30至40分鐘內，必須進行第二次打擊，如此才能有效遏制敵軍行動。

▲金正恩一步步構築北韓使用核武、面對敵方攻擊時以核武反擊的體系。（圖／路透）

不過專家卻預測，北韓雖然會將ICBM運用在第一次打擊，然而當面臨美國實施先發制人核打擊時，依舊會以ICBM作為第二次打擊，因為金正恩視察火星-18試射時就曾提到核武反擊能力取得高速進展，這也代表火星-18型將被投入第二次打擊的任務，而今年2月試射ICBM火星-15型、1月論述研發固態燃料ICBM時也曾提到核武反擊能力。

另外，北韓外務相崔善姬21日也在談話中強調，北韓已是實質的擁核國，根本無需國際社會的承認，只需要構築反擊美國核武威脅的力量。