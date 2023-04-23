　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駐韓美軍司令：北韓金正恩研發「第二次打擊」　核武反制美軍攻擊

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲北韓13日在平壤近郊空地試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」，預計做為第二次打擊的手段。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）持續加強核武與導彈威脅，13日更試射使用固態燃料的首款洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型，藉此展現攻擊美國本土的能力。駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）對此警告，美軍評估北韓正全力發展「第二次打擊」能力，也就是在核戰中針對敵軍第一次攻擊時的反攻，該舉動被認為是針對美國。

根據《韓聯社》，駐韓美軍司令拉卡梅拉於美東時間20日在參議院軍事委員會預算聽證會時，透過書面回覆的方式表示，「北韓最高領導人金正恩使用核武的意志相當堅決，而他目前正在全力研發可信賴的『第二次打擊』（second strike）能力，過去一年內他展現出（核武使用）的多種方式，而這有可能延續至第二次打擊能力。」

北韓預計透過可搭載戰術核彈頭的新型KN系列短程彈道飛彈（例如KN-23）、戰術攔截武器等，向近距離的南韓實施核武威脅（第一次打擊）；至於日本、美國關島基地、美國本土等，則使用新型ICBM攻擊（第二次打擊），目前正全力研發中。

▲▼北韓從地下隧道運出火星-18型，顯示該款飛彈具有讓敵方攔截系統失靈的高度隱蔽性。（圖／路透）

▲北韓從地下隧道運出火星-18型，顯示該款飛彈具有讓敵方攔截系統失靈的高度隱蔽性。（圖／路透）

尤其是使用液態、固態燃料的ICBM試射中，北韓官方一再強調「建構無法承擔的核武反擊能力」、「致命的核武反擊能力」、「核武反擊態勢取得高效率進展」，更露骨地展現出北韓正在發展第二次打擊能力。

報導解釋，「第一次打擊」（first strike，又稱第一次核打擊）和「第二次打擊」之概念，源自於冷戰時期美蘇之間的核武政策。

第一次打擊，指的是摧毀敵軍的核武戰力，使敵方喪失核武報復能力，因此又被稱為先發制人核打擊，當探測到敵方準備發射ICBM時，便會從筒倉（Silo）發射ICBM。

至於第二次打擊，則是指針對敵軍攻擊以核武進行反擊，通常會使用潛射彈道飛彈（SLBM）作為反擊手段，因為SLBM比起地面上的核武設施更具有高度隱蔽性，當地面上的核武設施不幸遭敵方摧毀，即可動用海面下的潛艇進行反擊。受敵軍攻擊後的30至40分鐘內，必須進行第二次打擊，如此才能有效遏制敵軍行動。

▲▼北韓最高領導人金正恩13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲金正恩一步步構築北韓使用核武、面對敵方攻擊時以核武反擊的體系。（圖／路透）

不過專家卻預測，北韓雖然會將ICBM運用在第一次打擊，然而當面臨美國實施先發制人核打擊時，依舊會以ICBM作為第二次打擊，因為金正恩視察火星-18試射時就曾提到核武反擊能力取得高速進展，這也代表火星-18型將被投入第二次打擊的任務，而今年2月試射ICBM火星-15型、1月論述研發固態燃料ICBM時也曾提到核武反擊能力。

另外，北韓外務相崔善姬21日也在談話中強調，北韓已是實質的擁核國，根本無需國際社會的承認，只需要構築反擊美國核武威脅的力量。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
吃藥「1動作」恐穿孔死亡！　1小時內吃4類食物會中毒
開轟獲美媒激讚　張育成「神反應」登大聯盟官網！
高雄男懷疑女友出軌！痛毆打到死　相驗結果還她清白
T1洋將爆衝突！　一群人遭送辦
快訊／新店汽車旅館雙屍「2女交疊亡」　34歲男清晨曾入住！
2800萬飛了！退休女會計師被詐騙　不聽勸再匯478萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇丹越打越烈！法國展開「快速撤離行動」 　助僑民與盟國公民回國

韓國人衣服買不下去！服裝、鞋類價格飆漲 6.1%↑　創11年來新高

駐韓美軍司令：北韓金正恩研發「第二次打擊」　核武反制美軍攻擊

菲律賓總統：台灣問題是中國內政　接見中國外長秦剛恪守一中政策

特斯拉贏了！判定司機車禍與Autopilot無關　免賠9千萬馬斯克鬆口氣

待命攔截北韓衛星　日本愛三飛彈部隊部署沖繩

浴室地墊一掀炸出「蠕蟲狀細絲」嚇壞一票人　真相曝光

飛到一半「駕駛艙窗戶」突然打開　美187人客機緊急返航

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

原民妹聽「去買酒」瞪大眼　奶音拒絕：我要跟警察說

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

蘇丹越打越烈！法國展開「快速撤離行動」 　助僑民與盟國公民回國

韓國人衣服買不下去！服裝、鞋類價格飆漲 6.1%↑　創11年來新高

駐韓美軍司令：北韓金正恩研發「第二次打擊」　核武反制美軍攻擊

菲律賓總統：台灣問題是中國內政　接見中國外長秦剛恪守一中政策

特斯拉贏了！判定司機車禍與Autopilot無關　免賠9千萬馬斯克鬆口氣

待命攔截北韓衛星　日本愛三飛彈部隊部署沖繩

浴室地墊一掀炸出「蠕蟲狀細絲」嚇壞一票人　真相曝光

飛到一半「駕駛艙窗戶」突然打開　美187人客機緊急返航

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

薩摩耶做淋巴結觸診「以為獸醫在擼牠」　露超甜燦笑對鏡頭放電

蘇丹越打越烈！法國展開「快速撤離行動」 　助僑民與盟國公民回國

YG新女團BABYMONSTER真正實力曝光　韓媒封：7個Jennie

卞慶華「男上女下」秀8塊肌寵粉！　不排斥姐弟戀：年齡可大6歲

蔡英文頒發褒揚令　追思辜寬敏「讓台灣成為更好的國家」

狹路喊「借過」爆衝突！路人推倒機車　外送員起身把他推進草叢

Marz23才剛未婚當爸！　「全身淋蠟油」自揭崩壞內心

T1台啤洋將柯歐斯夜店外鬥毆　女友也助拳！3人社維法送辦

王瞳台語大考驗被考倒！　見題目「樹懶」傻眼

韓國人衣服買不下去！服裝、鞋類價格飆漲 6.1%↑　創11年來新高

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

國際熱門新聞

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

壯男撞翻短裙辣妹便當　一拳揍她臉上逃走

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

AIT主席合照被亂入　小編尋3年輕人

西班牙餐廳火焰料理引發大火2死10傷

名媛賣身換現金　只為籌錢買毒

特斯拉贏了！判定司機車禍與Autopilot無關

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」

澳洲車禍台人3死　肇事車主1小時前遭警攔

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

地墊一掀炸出「蠕蟲狀細絲」　網友嚇壞

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

更多熱門

相關新聞

特斯拉贏了！判定司機車禍與Autopilot無關

特斯拉贏了！判定司機車禍與Autopilot無關

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在當地21日贏得了全美首例自動輔助駕駛（autopilot）釀成車禍的訴訟，因為陪審團認為，特斯拉已明確警告部分自動輔助駕駛軟體不等於自動駕駛系統，事故歸因於駕駛分心。

攔截北韓衛星　日本愛三飛彈部隊部署沖繩

攔截北韓衛星　日本愛三飛彈部隊部署沖繩

飛一半駕駛艙窗戶打開　客機急返航

飛一半駕駛艙窗戶打開　客機急返航

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布退黨

韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布退黨

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北美要聞北韓朝鮮火星-18ICBM金正恩第二次打擊

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

轉雨降8度！　變天時間曝

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面