頭等艙61歲乘客「強吻空少」打翻機長餐點　班機一落地被逮捕

▲這起事件發生於4月10日。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國達美航空一名61歲頭等艙男性乘客稱機上一名男性空服員長得太好看，不但伸手抓住空少頸部後強吻脖子，還打翻機長餐點。最終這名男子被認定構成二級安全威脅，一下機就被警方逮捕。

福斯新聞報導，這起事件發生於4月10日，來自德州的男乘客伯克（David Alan Burk）當時搭乘達美航空517號航班，要從明尼蘇達州飛往阿拉斯加，也在登機前預訂好一杯頭等艙乘客可享有的紅酒。但他登機後並未拿到飲品，對此感到不悅，直到班機起飛後，他才喝到紅酒，也主動和空少握手。

相隔大約10分鐘，伯克離開座位去廁所，但就在經過廚房工作區時停了下來，站在空少身邊說著「你長得很好看」、「可以親一下嗎」等語句。儘管空少禮貌性拒絕，但伯克卻脫口「好吧，那就脖子吧」，接著伸手抓住空少頸部，把對方拉到身邊並親吻空少脖子。

伯克事後還對著空少說，會把達美航空的卡片給他。報導說明，達美航空會發卡片給飛行常客，讓他們可以把卡給予表現出色值得獲得認可與獎勵的空服員。

這讓空少感到非常不舒服，且一切事發經過都讓他措手不及，並向其他機組人員表明暫時不願回到頭等艙服務，直到伯克回到座位為止。等到伯克回到座位上後，空少也回到頭等艙服務與其他空服員交談，得知伯克打翻機長餐點。

空少把這些事情告知機長，機長立即進行通報。伯克被認定構成二級安全威脅，在班機降落後被警方逮捕。