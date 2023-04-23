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特斯拉贏了！判定司機車禍與Autopilot無關　免賠9千萬馬斯克鬆口氣

▲▼特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉21日贏得了首例自動輔助駕駛的訴訟。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在當地21日贏得了全美首例自動輔助駕駛（autopilot）釀成車禍的訴訟，因為陪審團認為，特斯拉已明確警告部分自動輔助駕駛軟體不等於自動駕駛系統，事故歸因於駕駛分心。

綜合路透社等外媒報導，美國司機賈斯汀娜．徐（Justine Hsu）2019年使用自動輔助駕駛系統駕駛特斯拉Model S電動車時，車輛突然駛入洛杉磯城市街道中間，導致她遭遇車禍，下顎骨折、神經損傷，甚至還有一顆牙齒被折斷。賈斯汀娜．徐隨後於2020年起訴特斯拉，並索償超過300萬美元（約新台幣9千萬元）。

特斯拉否認須對賈斯汀娜．徐的車禍負責，同時表示公司曾警告司機不要做出賈斯汀娜．徐這種在城市街道使用自動輔助駕駛的行為。洛杉磯高等法院歷經3個多星期的審理後，這起案子終於在今年4月21日有了結果。陪審團認定，特斯拉的自動輔助駕駛不是不能安全執行，而造成意外是因為司機分心，進而裁定原告無法獲得任何賠償。

▲▼特斯拉。（圖／CFP）

▲陪審團將特斯拉出車禍的原因歸因於司機分心。（示意圖／CFP）

63歲的陪審員瓦索（Mitchell Vasseur）告訴路透社，他和其他陪審員都為賈斯汀娜．徐感到難過，但他們還是認定自動輔助駕駛沒有過失，「自動輔助駕駛從未自稱是自動駕駛，因此這只是一種輔助系統，不是一輛自動駕駛的汽車，所以公司才會要求司機需要時刻保持警覺，如果賈斯汀娜．徐更細心一點的話，車禍就不會發生」。

31歲的陪審團主席阿普舍（Olivia Apsher）也表示，自動輔助駕駛系統會在駕駛未充分掌控車輛時做出提醒，「這是你的車，駕駛會得到聲音與視覺上的警告，表明這是你的責任，因此你不能完全將錯誤怪罪於自動輔助駕駛。這是一項用於協助的科技，我們希望清楚傳達這個訊息。駕駛應明白這一點，然後才能坐下來，使用這些功能控制車輛」。

賈斯汀娜．徐的律師塞維奇（Donald Slavik）指出，雖然他理解陪審團認為他的委託人分心，但賈斯汀娜．徐在汽車撞到路邊前不到1秒才收到警告，要求賈斯汀娜．徐把手放在方向盤上，系統只給予這麽短的反應時間並不合理。外媒至今還未獲得特斯拉就此判決的置評。

儘管特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾稱他們的自動輔助駕駛系統比人類駕駛更安全，但特斯拉今年還有一系列與半自動駕駛系統相關的訴訟案。專家表示，雖然此次審判結果對其他案件不具法律約束力，但可作為特斯拉和其他原告律師擬定法庭策略的指標。

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