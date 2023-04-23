轉雨降8度！　變天時間曝

▲周二晚變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周二晚起至周三鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。根據氣象局預報，台北市周二高溫還有29度，周三來到21度，降幅達8度。

氣象局指出，今天（23日）水氣稍減少，台灣附近大致為偏東風的環境，迎風面的北部、東半部雲量稍多，偶有零星飄雨的機率，中南部則為多雲可見陽光的天氣，午後山區及近山區平地有局部短暫陣雨；各地夜晚清晨低溫20到24度，白天氣溫略微回升，新竹以北及宜花高溫25、26度，其他地區可來到27到31度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周一至周二白天台灣附近為微弱的偏東風，華南地區仍然有水氣斷斷續續往東移出，北部及東半部有零星短暫雨，中南部為多雲可見陽光的天氣，午後山區及近山區平地有局部短暫陣雨。

氣象局預報，周二晚起至周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周四至周六東北季風逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風至東南風，氣溫逐日回升，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。