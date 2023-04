7公里厚乳狀雲籠罩伊斯坦堡　「白晝秒變黑夜」18秒影片曝

▲土耳其天空被7公里厚烏雲遮蓋,瞬間白晝變黑夜。(圖/翻攝自Twitter/@TansuYegen)

實習記者任庭儀/編譯

土耳其18日出現一種罕見的自然現象,一大片厚重的烏雲突然將太陽完全遮蓋,伊斯坦堡在短短數秒間陷入一片漆黑,就好像末日來前的預兆,把當地民眾嚇壞了。事後發現,原來這片積雨雲是「乳狀雲」,通常好發於美國、澳洲,對土耳其來說非常少見。

Yesterday Istanbul was suddenly covered by a giant black cloud up to ten kilometers in size. The Sun was not visible for 5 minutes and the city became dark, as if at night. pic.twitter.com/tr8CDZDbMY