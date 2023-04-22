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水氣通過！今3地噴雨　下波春雨北往南游擊路徑出爐

▲▼部分縣市出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲下波春雨將由北往南游移。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，今(22日)受微弱東北季風影響，及華南水氣通過，僅迎風北部、3東部及各地山區有短暫陣雨，其他地方天氣回穩，不過下周二(25日)晚間後有鋒面報到，天氣轉雨，降雨將由北往南游擊，北部不排除伴隨較大雨勢，下周四(27日)後放晴，好天氣將維持到下個周末。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天(22日)受東北季風影響，台灣附近為東北風環境，不過季風強度偏弱，整體風速比較弱，由於仍有華南水氣通過，因此除迎風面地區的北部及東半部為陰沉天氣，有些零星地形降雨以外，中南部雖有陽光露臉，但則有局部多雲或陰的現象，也有些短暫陣雨，不過今天降雨的影響都不大也不久。

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明後(23~24日)兩天隨著北方高壓更為減弱，台灣東北風也會持續減弱漸轉偏東風環境，氣溫方面逐日回升，但華南仍有些水氣東移，因此北部及東部雲量仍較多，雲間還是有陽光露臉機會，但受地形及風向轉變影響，降雨區域會慢慢由北東部範圍較縮限至東半部。而中南部再略轉好為多雲或局部晴的天氣，不過就要留意午後山區有熱對流發展機會，帶來短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險公司）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險公司）

下周二(25日)白天開始預期北方再度有道鋒面逐漸靠近，各地氣溫較為悶熱，午後山區也有短暫陣雨機會。到了晚間至入夜鋒面將逐漸移入北部，下周三(26日)上半天鋒面由北至南通過，各地將會由北至南轉陰，並陸續有些短暫陣雨，期間北部不排除有些短暫雷雨機會，伴隨較大雨勢發生。

不過由於鋒面通過時間算快，下周三白天開始鋒面就逐漸遠離，轉為鋒後東北季風影響，也會伴隨些乾空氣移入，因此各地降雨也會從北至南迅速減緩停止，而北台灣則有一波氣溫轉涼情況。且很快的下周四至下周五(27日~28日)東北季風就會減弱，氣溫回暖有感，各地天氣上相對也比較穩定，有陽光露臉，類似的天氣將可望一路延續至下周末。

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