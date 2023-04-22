大秘寶？他曝新北斷橋工程標案「貓膩」　喊話新北市府儘速說明

▲五股橋梁。（圖／記者戴上容翻攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市五股觀音坑溪橋完工啟用已超過17年，昨日4名工人在處理更換鋼索時，橋梁突然斷裂，造成3名工人受傷。民進黨議員卓冠廷22日爆料，新北市府砸1983萬做工程，發包的卻是「丙級」營造廠，但照法規，該工程就該限制工程能力更高的乙級營造廠商才能投標，但高灘處表示要7日後才能回覆，請問新北市府會不會調查到底，向人民、向議會報告？

4名工人前往觀音坑溪橋進行更換鋼索工程，施工到一半時，橋梁卻因不明原因突然斷裂，造成3人受傷，其中2人更一度受困，現場重機具也當場翻覆。

高灘處強調，該橋梁吊索共計7根，21日於抽換第2根吊索時發生工安意外，高灘處已暫時封閉工地現場，預定後續將邀請技師公會到場協助檢視相關處理措施。高灘處也呼籲民眾，該橋梁封閉期間，因路線不通，請民眾改道先不要行經該路線，以維安全。

而2019年南方澳大橋坍塌後，新北市府發新聞稿表示將通盤檢視全市橋樑，新北養工處隔年表示，全市1131座橋安全無虞，如今橋樑在無天災狀況下應聲斷裂，也引起議論。

卓冠廷表示，這座橋使用超過17年，去年檢測結構生鏽劣化，高灘處規劃「五股觀音坑溪橋梁改善工程」，預計經費約1900萬元，去年10月由德誌營造有限公司得標。該公司是2019年成立、資本額360萬的丙級營造商。

卓冠廷指出，但營建署規定，丙級營造業承接工程規模範圍，應符合下列規定：第一、建築物高度21公尺以下。第二、建築物地下室開挖6公尺以下。第三、橋樑柱跨距15公尺以下，「但高灘處發包這工程給丙級營造有符合？恐怕沒有。」

卓冠廷表示，有土木技師資格專家的意見是，如果是一般養護工程、「不涉及結構」的話，發包給丙級營造廠商當然沒問題。但此案涉及「橋梁結構系統性更新」，至少包含吊索、支承墊、進橋板、欄杆等設備更換。照法規，一開始就該限制工程能力更高的乙級營造廠商才能投標，這也是政府將營造廠商分級的本意。

卓冠廷質疑，要詢問水利局高灘處兩個問題：第一、觀音坑溪橋樑柱跨距是否超過15米？第二、德誌營造依法夠不夠資格負責「橋梁結構系統性更新」工程？

卓冠廷表示，結果高灘處回覆說：他們公文要簽到（水利）局長，七天後才要回覆。卓痛批，市府上下一個德性。市長不在家，議員連一個簡單的原則問題，都要等七天才有回覆，離譜至極。

卓冠廷質疑，要公開請問侯友宜市長，今天終於要回來新北市，請負責說明「五股觀音坑溪橋梁改善工程」是否有弊？招標是否有問題？施工督導有無問題？「你會不會負責調查到底，向人民、向議會報告？公共安全不能妥協，請侯市長及市府團隊立即回應。」