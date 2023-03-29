義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

▲男童被密醫割包皮，手術過程中失血過多身亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

義大利一名奈及利亞裔母親因為自己的宗教信仰，找來2名密醫，在家中替她出生僅20天的兒子進行割禮，導致男嬰失血過多，送院後不治身亡。警方目前已經逮捕2名動刀的奈及利亞籍婦女，而男嬰的母親也被依過失殺人罪嫌調查。

根據《每日郵報》報導，男嬰的母親原為奈及利亞人，由於成功尋求義大利政府庇護，因此在此生活，但她還有另外5名子女被留在奈及利亞。儘管男嬰母親來到義大利後聲稱自己改信天主教，但她仍要求按照伊斯蘭傳統替出生僅20天的兒子進行割禮。

由於割禮具有極大風險，大部分的醫院在男童4歲以前都拒絕進行手術，因此穆斯林家長會找上密醫或是在私人醫院做手術。根據健康慈善機構Amsi統計，義大利每年有5000起割包皮手術，但是有35%是由密醫動刀。私人醫院的手術費用高達4000歐元（約新台幣13萬元），但是委託密醫只需要50至200歐元（約新台幣1600至6500元）。

死亡男嬰24日在家中被2名奈及利亞籍的女性割包皮，但是手術失敗且失血過多，他的父母緊急將他送往醫院治療，然而最後仍回天乏術。除了2名動刀的奈及利亞女性被控過失殺人與非法從事醫療行為外，男嬰的母親也因涉嫌過失殺人而接受調查。

義大利早在2018年12月就曾經發生類似案件，當時1名2歲的羅馬男童被一名利比亞裔的美籍密醫實行「割禮」，最後失血過多死亡，而他的雙胞胎兄弟則是在加護病房經搶救後才撿回一命。