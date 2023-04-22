上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

▲風波爆出後，許多人跑入展場發冰淇淋。（圖／翻攝自極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

寶馬MINI日前因冰淇淋「只送外國人，不給中國人」事件陷入辱華風波之後，多家汽車廠商都開始在上海車展現場發送冰淇淋。不過，有網友爆料，為了避免風波持續發酵，22日開始，上海車展所有展台都不允許再送冰淇淋了。

爆料的網友指出，昨天都還看到很多展台有送冰淇淋，但今天（22日）開始突然都沒有了，他好奇問了工作人員，對方說已經被主辦方給禁止了，「昨天各家都準備了冰淇淋，準備藉著熱度營銷一把。」

▼小鵬等多家廠商也在車展發起了冰淇淋。（圖／翻攝自小鵬汽車微博）



網友還說，很多人還特別跑到出事的展台前面吃冰，邊吃邊拍照打卡，結果就有廠商向主辦方提出了抗議。

對此，主辦方證實，不讓廠商發冰淇淋的情況屬實，只因寶馬MINI事件為他們帶來了麻煩。

寶馬mini已經在20日針對「冰淇淋風波」發出道歉聲明，內容提到，「活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜，因我們內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉！我們檢討自己並改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。再次真誠向各位道歉。」

▼寶馬MINI因冰淇淋只發給外國人被罵爆。（圖／翻攝微博）

