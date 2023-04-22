上海車展「冰淇淋只送外國人」　直播主自費發冰：中國人免費領

▲上海車展「冰淇淋只送外國人」事件，引發許多大陸網友的不滿。（圖／翻攝微博）



記者林彥臣／綜合報導

上海車展近日正在舉行，有網友上傳影片爆料，在寶馬（BMW）mini的展區，工作人員發放免費的冰淇淋時，只發放給外國人，遇到中國人就說發完了。事件曝光後，許多大陸網友感到相當憤怒，甚至還有一位多位直播主，自掏腰包買冰淇淋到車展現場發送，還強調「中國人免費領」。

▲直播主孫先生自費買冰淇淋，並強調「中國人免費領」。（圖／翻攝自極目新聞微博）



根據大陸媒體《極目新聞》報導，20日有多位直播博主來到寶馬Mini展台，向參觀者免費發放冰淇淋，其中有一位是來自安徽的汽車博主孫先生，有許多網友在他的直播間討論「冰淇淋事件」，他就臨時起意，買了人民幣1600元（折合新台幣7100元）的冰淇淋，送到車展現場向參觀者免費發放。

孫先生強調，「就是很氣憤，而且我只發給中國人。」

孫先生還告訴《極目新聞》，在發放冰淇淋時曾遭到現場工作人員的阻撓，他們把我的冰淇淋拿走了，後來又還回來了。

▲小鵬汽車等車商，也都在上海車展發送免費冰淇淋。（圖／翻攝自小鵬汽車微博）



除了直播主之外，小鵬汽車、捷途汽車等車商也紛紛發微博，在車展展館內派發冰淇淋，使得冰淇淋儼然已成為上海車展的「流量密碼」。

寶馬方面日前則對「冰淇淋事件」回應表示，這是一個誤會，目前公司正在處理這件事，「對工作人員管理不善，內部正在開會，會將工作人員培訓落實到位。」