2女員工車展「見陸客秒變臉」慘了！　這大牌股價重挫1千億

文／CTWANT

BMW旗下Mini近日在上海參展，爆出現場免費發放冰淇淋，卻差別對待中國與外國訪客的事件。影片流傳後，立刻引發民怨，進而影響BMW集團德國股價，4月19日收盤價每股103.78歐元，不過20日開盤就一路走跌，甚至跌破百元大關，跌幅4.33%來到每股99.29歐元，市值蒸發近30億歐元（約新台幣1000億元）。

▲BMW旗下Mini在上海車展參展，爆出差別待遇。（圖／翻攝微博）



本屆上海車展，遇到中國人到Mini展區拿冰淇淋，工作人員卻說發完了；但是當外國人去拿冰淇淋，工作人員從拿出冰淇淋並介紹吃法。影片在社群軟體曝光後，點燃中國人的民族情緒，也迫使「Mini中國」發出聲明道歉，卻能挽回不了股價的慘跌。

▲「Mini中國」發出道歉聲明，仍無法挽救股價慘跌。（圖／翻攝自Mini中國官方微博）



Mini中國在道歉聲明中表示，「因內部管理不細緻和工作人員失職引起大家的不愉快，對此我們真心道歉。我們檢討自己並改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。再次真誠向各位道歉。」

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