MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」

記者蔡紹堅／綜合報導

寶馬（BMW）旗下MINI近日因在上海車展爆出冰淇淋「只送外國人，不給中國人」事件而陷入「辱華」風波。不料，21日更傳出有中國大陸企業要求員工不能開寶馬，如果一個月內不換車就會被開除。

▼豐投光能發出的通知。（圖／翻攝微博）



根據《沸點》報導，網路上流傳著一份江蘇蘇州豐投光能公司發出的通知，要求所有開寶馬的員工都要在一個月內賣車，更換為國產品牌的車輛，公司將給予2萬元人民幣（約8.9萬元新台幣）的獎勵。

通知內更強調，一個月內沒有處理掉寶馬車輛的員工，將被開除處理。公司工作人員也證實，就是針對mini這件事情，員工若不換車，就會被開除，「目前有6、7個人開寶馬，已經有人在看車了。」

▼上海車展MINI攤位爆出「冰淇淋只送外國人」事件。（圖／翻攝微博）



相關通知在網路上引起大量討論，一些人大讚公司很愛國，但也有人認為作秀作過頭。

另外，還有網友發現，該間公司的註冊資金才200萬元人民幣（約890萬元新台幣），且實際到位資金是「零元」，還沒有幫任何一名員工繳納社保，招聘給的工資也很低，就算不是空頭公司，員工開不開得起寶馬也令人懷疑，比較像是來蹭熱度的。

▼也有網友質疑豐投光能是在蹭熱度。（圖／翻攝微博）

