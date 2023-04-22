　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」

記者蔡紹堅／綜合報導

寶馬（BMW）旗下MINI近日因在上海車展爆出冰淇淋「只送外國人，不給中國人」事件而陷入「辱華」風波。不料，21日更傳出有中國大陸企業要求員工不能開寶馬，如果一個月內不換車就會被開除。

▼豐投光能發出的通知。（圖／翻攝微博）

▲▼MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」。（圖／翻攝微博）

根據《沸點》報導，網路上流傳著一份江蘇蘇州豐投光能公司發出的通知，要求所有開寶馬的員工都要在一個月內賣車，更換為國產品牌的車輛，公司將給予2萬元人民幣（約8.9萬元新台幣）的獎勵。

通知內更強調，一個月內沒有處理掉寶馬車輛的員工，將被開除處理。公司工作人員也證實，就是針對mini這件事情，員工若不換車，就會被開除，「目前有6、7個人開寶馬，已經有人在看車了。」

▼上海車展MINI攤位爆出「冰淇淋只送外國人」事件。（圖／翻攝微博）

▲▼上海車展「冰淇淋只送外國人」　網怒爆料：中國人去就說發完了。（圖／翻攝微博）

相關通知在網路上引起大量討論，一些人大讚公司很愛國，但也有人認為作秀作過頭。

另外，還有網友發現，該間公司的註冊資金才200萬元人民幣（約890萬元新台幣），且實際到位資金是「零元」，還沒有幫任何一名員工繳納社保，招聘給的工資也很低，就算不是空頭公司，員工開不開得起寶馬也令人懷疑，比較像是來蹭熱度的。

▼也有網友質疑豐投光能是在蹭熱度。（圖／翻攝微博）

▲▼MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」。（圖／翻攝微博）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小
從小立志當狗！他砸45萬「變成牧羊犬」　1年後現況曝光
快訊／林書豪轟30分！　鋼鐵人改寫隊史最長7連勝
快訊／費芯大戰　黨員投票結果出爐
墨西哥恐怖命案　19歲正妹出遊被吊死掛橋下
MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」

網戀6年女友竟是48歲「親舅媽」　他被騙630萬元還遭封鎖！

結婚23年！人妻驚覺「有2個老公」　竟是親姊害的

新冠變種「大角星」現蹤中國　官方：未形成傳播優勢

第一名考取公務員　浙大學霸「被舉報辱華」丟飯碗！

全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭

「戀愛腦」傻男被詐630萬！　發現網戀女友真身是48歲舅媽崩潰了

21歲正妹公然露下體「廣場上自慰」！　影片拿上網賣錢GG了

上海車展「冰淇淋只送外國人」　直播主自費發冰：中國人免費領

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」

網戀6年女友竟是48歲「親舅媽」　他被騙630萬元還遭封鎖！

結婚23年！人妻驚覺「有2個老公」　竟是親姊害的

新冠變種「大角星」現蹤中國　官方：未形成傳播優勢

第一名考取公務員　浙大學霸「被舉報辱華」丟飯碗！

全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭

「戀愛腦」傻男被詐630萬！　發現網戀女友真身是48歲舅媽崩潰了

21歲正妹公然露下體「廣場上自慰」！　影片拿上網賣錢GG了

上海車展「冰淇淋只送外國人」　直播主自費發冰：中國人免費領

好朋友春日趴高潮指數破表 ！解封後「最嗨音樂野餐派對」揪ET粉爽吃爽玩

專訪／PSG將飛往倫敦！談MSI新賽制：入圍賽碰不到韓國隊很可惜、最警戒BLG

大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小時

王威晨「13輪奇蹟」身價翻15倍　將以父之名成立基金會

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

南韓被迫選邊站！美中競爭「戰略模糊」不再有效　槓上中俄朝核武國

霍爾身體不適1球未投退場　樂天緊急推上陳鴻文

周子瑜出道辛酸曝「好友全刪光」！　韓國練習生壓力大：隨時被監視

黃偉晉開唱「薄紗透視裝」帥爆！　被問個唱進度尷尬說話了

樂天游擊打擊近況差　楊晉豪上一軍支援

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

全村被迫姓「鴨」　不改搭不了火車、飛機

2女員工車展「見陸客秒變臉」GG了！

21歲正妹廣場露下體自慰　影片拿上網賣錢GG了

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

「戀愛腦」被詐630萬！網戀女友竟是48歲舅媽

直播主自費在車展發冰淇淋：中國人免費領

中戲藝考女生第一名是她！ 「完美瓜子臉」小學5年級就被星探相中

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

熟客買22元包子竟支付84萬！早餐店老闆嚇傻

她長痔瘡沒就醫左眼球遭侵蝕　整顆潰爛慘摘除

全球最大樂高樂園　有望2024深圳開幕

網戀女友竟是親舅媽　他被騙630萬元才清醒

浙大學霸考上公務員　被舉報辱華丟飯碗

更多熱門

相關新聞

Range Rover Sport SV 5／31亮相

Range Rover Sport SV 5／31亮相

Land Rover釋出新一代Range Rover Sport SV預告影片，並將在5／31正式亮相，新車取消過往SVR的稱呼，僅以SV命名，並換搭BMW的4.4升雙渦輪V8動力，原廠宣稱將是有史以來最具動態表現與先進科技的Range Rover Sport車型。

浙大學霸考上公務員　被舉報辱華丟飯碗

浙大學霸考上公務員　被舉報辱華丟飯碗

直播主自費在車展發冰淇淋：中國人免費領

直播主自費在車展發冰淇淋：中國人免費領

2女員工車展「見陸客秒變臉」GG了！

2女員工車展「見陸客秒變臉」GG了！

BMW飛馬玩偶4／27限時開賣

BMW飛馬玩偶4／27限時開賣

關鍵字：

BMWMINI辱華冰淇淋

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

LINE「實用1功能」再升級！

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面