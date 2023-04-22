網戀6年女友竟是48歲「親舅媽」　他被騙630萬元還遭封鎖！

▲現年48歲的舅媽假扮年輕正妹，騙光了姪子的積蓄。（圖／翻攝海口電視台）



記者蔡紹堅／綜合報導

海南海口一名男子2016年與女友分手，在舅媽的介紹下認識了一名正妹並交往。網戀6年來，男子共匯了142萬元（約630萬元新台幣）給對方，但最後卻被封鎖，才意識到可能受騙，最傻眼的是，警方調查後發現，男子一直交往的所謂「正妹」，根本就是48歲的舅媽假扮的。

根據海口電視台報導，男子小昊2016年分手之後，請舅媽幫忙介紹女朋友，就媽雖然以經在2015年與舅舅離婚，但對小昊一直疼愛有加，很快就介紹了一位名為「林咪」的女孩給小昊認識。

小昊與林咪在網路上聊了一陣子後就開始交往了，交往期間，林咪經常以各種理由與小昊借錢，包括家人出車禍、看病、還債等。計算下來，交往的近6年，小昊總共匯了約142萬元人民幣給林咪。

眼見已經交往多年，自己又付出了非常多，小昊非常希望能與林咪見面，但一直被拒絕，他於是催促對方還錢，沒想到竟直接遭到封鎖，才意識到自己可能受騙。

小昊報警以後，警方很快發現，根本沒有「林咪」這個人，一直都是小昊48歲的親舅媽假扮的。舅媽也向警方坦承，她與小昊通電話時，每次都使用了變聲器。

另外，警方還發現，舅媽在與小昊的舅舅離婚之後，很快就重組了新的家庭，最近還生下了一名小孩。