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大陸 大陸焦點 特派現場

網戀女友是前獄友！　男為愛付出620萬「老丈人、嫂子」也是他

▲▼網路,打字,筆電,言論自由。（圖／取自Unsplash）

▲大陸一名男子網戀對象竟然是前獄友。（圖／取自Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名張姓男子出獄後透過朋友介紹認識網戀女友，對方一直拒絕見面，用各種理由要求轉帳，馬姓男子抱著「女朋友就是要寵著」的心態，為愛付出了138萬元人民幣，大約620萬台幣。最後真相大白，張男差點崩潰，濃情蜜意的女友竟是昔日馬姓獄友假扮的。

這起超扯網戀故事一開頭發生於大陸湖南，2019年7月犯罪人張男因買賣國家機關證件罪被關押在看守所，認識因犯詐騙罪被一同關押的馬男。

張男性格直爽，很快把自己家中經濟條件較好的情況曝光，馬男有意接近張男，兩人很快成了推心置腹的兄弟。被羈押時，馬男知道張男一直單身，還是有錢大方的「痛快人」，即使處於緩刑期間，還是動起歪腦筋。

「我是你馬哥的妻子，你叫我唐姐就行。我有個閨蜜還是單身，想介紹你倆認識。」2020年11月，張男剛刑滿釋放，收到馬男妻子的微信留言。隨後，把閨蜜小黃介紹給了張男。

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網戀女友死不肯見面，各種理由要求轉錢。（示意圖／取自Unsplash）

馬男妻子大力推薦，閨蜜小黃是護士，老家在臨近的譚家山鎮，順便發送幾張豔麗照片。張男深信不疑，「感謝嫂子做介紹人，真是想到了我的心坎裡。」

之後張男開始荒唐的網戀，兩人在微信聊天，相識第四天開始，小黃就要求幫忙還信用卡、買包、裝修等。起初只是以借錢為由，每次幾千元到數萬元不等（單位：人民幣）。

起初張男對網戀女友有過懷疑，唐姐告訴他小黃生活困難，羞於開口借錢的窘況，打消張男的疑慮。一個月後，小黃的父親在微信上也主動添加為好友，讚賞張男懂事得體，感謝他對女兒的照顧。

認識兩個月後，張男和小黃確立男女朋友關係，他常常感覺女友很神秘，要求視訊通話，對方會說攝像頭損壞、工作出差等理由拒絕。提出見面約會、一起吃飯等要求時，小黃以母親生病、外婆去世等突發狀況為理由推托。

「她這個年紀是任性傲嬌的時候，女朋友就是要寵著。」張男務可救藥的寵溺，換來的是女友一次又一次的金錢要求，做代購生意、母親住院、父親做包工頭需要墊資、弟弟騎車撞人、在閨蜜面前炫耀男友轉賬等，張某為了這段戀情，一共支付138萬元，換算台幣620萬台幣。

▲▼胖,宅男,肥胖,懊悔,減肥。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲男子網路甜言蜜語的對象是前獄友，一狀告上法院。（圖／取自Unsplash）

日子久了，張男的父親發現兒子在女友身上花費巨大，衝去馬男家問清楚，發現對方是單身，妻子唐姐、女友小黃、女友父親也查無此人，最後發現都是馬男一人包辦網戀。

甜言蜜語的對象是前獄友，張男想到都噁心，立刻向警方報案。超扯網戀情節鬧上法院，由於馬男是重犯，2022年8月因涉嫌詐騙罪依法批准逮捕，最後被重判14年4個月有期徒刑。

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