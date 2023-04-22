扯！北市府工程占待轉區害騎士遭撞　竟稱「事故與工程無關」

▲北市新工處施工擠壓機車待轉區造成車禍，竟稱交通事故雖與本工程無關聯。（圖／陳炳甫議員辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市民族東路、吉林路口14日發生白色特斯拉撞上機車待轉區機車的事故，接獲民眾投訴的台北市議員陳炳甫指出，案發的機車待轉區，有超過一半空間被台北市政府新工處的工程護欄佔據，以致停等紅燈的騎士太靠近車道、暴露在危險車流中。對此，北市新建工程處回應，施工期間護欄設置均依通案性交通維持計畫規定辦理，本案民眾交通事故雖與本工程尚無關聯，惟本處仍將持續督導本處道路工程施工廠商，務必依規定做好施工中之交通維持作業。

陳炳甫指出，14日意外當下，當時民族東路為綠燈，交叉的吉林路為紅燈，在民族東上的機車待轉區，有兩輛機車，其中一輛明顯靜止不動狀態，另一輛則從靜止逐漸行駛。但不久2輛車都遭到36歲黃姓男子駕駛的特斯拉撞擊，導致60歲李姓女子、68歲尤姓男受傷。

陳炳甫說，讓人錯愕的是，市府單位進行自家工程時，沒有考慮道路使用者的感受，這樣的設施擺放已經流於隨便。他說，上週五特斯拉車禍之後，市府還沒警覺問題，不改善設施，直至議員反應，市府才遲至今天4月21日撤除工程護欄。

陳炳甫批評，北市府工程的公安品質，已經流於隨便，讓騎士陷入危險車流。新工處應立即改善全市公共工程的「護欄路霸」，並檢討護欄設置的流程，是否缺乏交通影響評估的環節，不要再讓民眾因公共工程陷入危險。

對此，北市新建工程處表示，據了解，當日事故係肇事之白色特斯拉汽車先衝撞待轉區等待之兩輛機車，沿線再衝撞本處工程之型鋼護欄約30公尺。車禍發生後現場施工暫停，本工程義交也協助先移到事故現場做交維調度，並由警察單位處理後續相關事宜。

新工處指出，本工程側溝蓋板更新長度共計482公尺，施工前即邀集相關單位辦理施工前暨交維會勘，確認本工程屬交通局核准之通案性交通維持計畫範疇。該工程於4月6日開始進場圍設型鋼護欄施工，4月21日完工撤收護欄，施工期間護欄設置均依通案性交通維持計畫規定辦理。

新工處表示，本案民眾交通事故雖與本工程尚無關聯，惟本處仍將持續督導本處道路工程施工廠商，務必依規定做好施工中之交通維持作業。