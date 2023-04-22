時力1個月內提第一波區域立委名單　除大安、竹市外還鎖定這些選區

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選進入倒數階段，時代力量黨主席王婉諭22日表示，會在一個月內提出第一波區域立委名單、並完成相關作業，除原本就有人選的大安、竹市外，考慮區域包含士林北投、北松山、竹北、桃園、竹竹苗、台南等。不分區部分，已經開始跟很多民眾、社會賢達溝通、凝聚共識，下半年會提出明確名單供社會各界選擇。

王婉諭表示，希望能夠更積極參與2024大選，盡可能凝聚黨內意見，也對外積極求才，推出最適合候選人，從區域、不分區甚至總統大選都盡可能努力，希望大家一起關注重要議題，居住正義、勞權正義以及交通安全等，都是方方面面需要推進部分，讓大家生活穩定才有可能凝聚國內團結，讓台灣被世界看見。

對於2024選戰規劃，王婉諭表示，不分區跟區域提名辦法已經出來、提名小組也已經成立，會在一個月內提出第一波區域立委名單、並完成相關作業，不分區部分，已經開始跟很多民眾、社會賢達溝通、凝聚共識，下半年會提出明確名單供社會各界選擇。

至於區域立委鎖定選區？王婉諭指出，邱顯智已經表態爭取新竹市立委選戰、她也要爭取大安區黨內提名，也會積極評估許多區域，會從議題跟社會關注出發，比方說社子島議題，就會考量在士林北投提人選，另外還有北松山、竹北、桃園、竹竹苗、台南等，這些區域時力都會再評估。

至於區域立委部分是否已經有人選接洽？王婉諭指出，確實有幾個人在討論當中，但還要考慮整體量能，時代力量畢竟資源較少，今年還是用務實開放態度做討論。