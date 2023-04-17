大客車+遊覽車駕駛缺工5000人　公路總局「補助13萬」強力徵才

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

全台大客車駕駛「大缺工」，各客運司機和遊覽車司機至少有4、5000個職缺找不到人，公路總局預計在全省舉辦6場大規模徵才活動，並祭出超過13萬元的補助，希望幫業者招攬人才，首場在高雄就順利成功媒合了116人，成效相當不錯。

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▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，交通部公路總局在漢神巨蛋購物中心廣場舉辦全國第1場大客車駕駛擴大徵才活動，現場有高屏、台東共13家客運業、3家遊覽車公會出席，開出超過370職缺，應徵人數238人，成功媒合116人。

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

公路總局局長陳文瑞表示，過去3年受到疫情影響，公共運輸及觀光需求降低，隨著疫情趨緩，民眾逐步邁向正常生活，公路總局將極力協助客運業恢復昔日榮景，希望透過這樣的補助方式，讓客運業者募集到好的人才，並且留住人才，讓公路公共運輸服務可以變得更好。

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

公路總局指出，疫情期間全台客運大幅減班，造成許多司機出走，後來疫情趨緩，但不少司機尚未歸隊，造成全台出現司機荒，「安薪就業、職來運轉」擴大徵才活動，預計在台北、宜蘭、桃園、台中、台南巡迴舉辦，希望透過補助方式，招募客運1800位、遊覽車3000位司機，提高客運服務品質。

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市監理所表示，目前規畫駕駛訓練費用、生活津貼、穩定就業獎勵金補助方案，只要2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛者均適用。只要就業滿3個月，就能享訓練費用補貼，在訓練考照期間，每日享業者、政府補貼共850元生活津貼維持家計，就業滿3個月後，就能享1萬5000元就業獎勵金，後續每滿一個月可獲得5000元，上限至6萬元，持有職業大客車駕照，考取甲類營業大客車者總計可獲得13萬7273元補助，計畫持續至明年2月29日止。