　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大客車+遊覽車駕駛缺工5000人　公路總局「補助13萬」強力徵才

▲▼公路總局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

全台大客車駕駛「大缺工」，各客運司機和遊覽車司機至少有4、5000個職缺找不到人，公路總局預計在全省舉辦6場大規模徵才活動，並祭出超過13萬元的補助，希望幫業者招攬人才，首場在高雄就順利成功媒合了116人，成效相當不錯。

▲▼公路總局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，交通部公路總局在漢神巨蛋購物中心廣場舉辦全國第1場大客車駕駛擴大徵才活動，現場有高屏、台東共13家客運業、3家遊覽車公會出席，開出超過370職缺，應徵人數238人，成功媒合116人。

▲▼公路總局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

公路總局局長陳文瑞表示，過去3年受到疫情影響，公共運輸及觀光需求降低，隨著疫情趨緩，民眾逐步邁向正常生活，公路總局將極力協助客運業恢復昔日榮景，希望透過這樣的補助方式，讓客運業者募集到好的人才，並且留住人才，讓公路公共運輸服務可以變得更好。

▲▼公路總局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

公路總局指出，疫情期間全台客運大幅減班，造成許多司機出走，後來疫情趨緩，但不少司機尚未歸隊，造成全台出現司機荒，「安薪就業、職來運轉」擴大徵才活動，預計在台北、宜蘭、桃園、台中、台南巡迴舉辦，希望透過補助方式，招募客運1800位、遊覽車3000位司機，提高客運服務品質。

▲▼公路總局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲公路總局在高雄舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，祭出獎勵措施希望吸引人才。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市監理所表示，目前規畫駕駛訓練費用、生活津貼、穩定就業獎勵金補助方案，只要2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛者均適用。只要就業滿3個月，就能享訓練費用補貼，在訓練考照期間，每日享業者、政府補貼共850元生活津貼維持家計，就業滿3個月後，就能享1萬5000元就業獎勵金，後續每滿一個月可獲得5000元，上限至6萬元，持有職業大客車駕照，考取甲類營業大客車者總計可獲得13萬7273元補助，計畫持續至明年2月29日止。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
割包皮詐保手法曝光！　顧芳瑜遭14路大搜索
休旅車翻落50公尺深！摔成廢鐵　2男2女輕傷獲救
機師遭挾持！印尼軍方營救失敗　6死30失蹤
頒金像獎「唸不出得獎者名」　女星道歉了
莊瑞雄痛罵「抹黑下三濫」　何志偉哽咽：我會吞下去
「新殺手更可怕」初期像感冒　3種人最危險
全世界最大藏壽司開進高雄　一查地主超大咖
個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」　為何買什麼詐騙集團都知

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網論戰掀背後原因

長榮航勤拖機「擦撞受損」　民航局要求提修復方案「1前提才放飛」

大客車+遊覽車駕駛缺工5000人　公路總局「補助13萬」強力徵才

「4生肖犯桃花劫」一路到年底！屬羊被騙財騙色、小心仙人跳

北市再開新冠疫苗「次世代有3萬多名額」　50歲以上接種送5劑快篩

「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出一票苦主

美籍教授康豹醉心「台灣王爺信仰」接地氣　獲頒教育部學術獎

花東鐵路雙軌電氣化拚116年完工　旅遊復甦！花蓮機場假日可望增班

ChatGPT希望自己「長這樣」！照片曝光　眼睛是LED燈…網驚喊帥

一堆人沒脫口罩！醫神解「戴緊緊」4原因　網認：超中肯

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網論戰掀背後原因

長榮航勤拖機「擦撞受損」　民航局要求提修復方案「1前提才放飛」

大客車+遊覽車駕駛缺工5000人　公路總局「補助13萬」強力徵才

「4生肖犯桃花劫」一路到年底！屬羊被騙財騙色、小心仙人跳

北市再開新冠疫苗「次世代有3萬多名額」　50歲以上接種送5劑快篩

「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出一票苦主

美籍教授康豹醉心「台灣王爺信仰」接地氣　獲頒教育部學術獎

花東鐵路雙軌電氣化拚116年完工　旅遊復甦！花蓮機場假日可望增班

ChatGPT希望自己「長這樣」！照片曝光　眼睛是LED燈…網驚喊帥

一堆人沒脫口罩！醫神解「戴緊緊」4原因　網認：超中肯

莊凱勛登6千公尺高山遇大雪　被「雪狼群包圍」嚇傻：一堆綠綠的眼睛盯著

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網論戰掀背後原因

蘇丹武裝衝突增至97死逾百傷！　醫療資源見底「搶救工作陷危」

身障男辦事遺失盤纏　台西警掏腰包暖助老翁返家

網紅名醫顧芳瑜遭14路大搜索　幫病患割包皮詐保手法曝光

門口貼「內有惡犬」勿靠近　2汪真面目曝光笑翻網：確實挺餓的

大雪山休旅車翻落50公尺邊坡！變形成廢鐵　2男先脫困2女獲救

長榮航勤拖機「擦撞受損」　民航局要求提修復方案「1前提才放飛」

病變時無感！醫曝「1問題」大增心血管風險：很多人忽略了

物流司機猛開黃腔！約砲人妻問「X又O」看得出來嗎　綠夫怒吉

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

還是來了！派克雞排又「宣布漲價」

台中2顆水煎包90元？老店曝價目表

今起「搭車可脫口罩」！只剩2類場所要戴　QA一次看

更多熱門

相關新聞

搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

國際旅遊起飛，各國出招搶觀光客，交通部為力拼今年600萬國際旅客來台目標，也將祭出補助方案，交通部今公告「加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，獎勵境外來台旅客每人5千元，限額50萬名，採抽籤方式補助，另對來台至少3天2夜的旅行團每團最高核發5萬元獎勵金，目標5月上路。

經濟部疫後振興措施今起開始受理　最高補助3000萬元

經濟部疫後振興措施今起開始受理　最高補助3000萬元

大型柴油車舊換新最高補助43萬元

大型柴油車舊換新最高補助43萬元

特斯拉上海第二座超級工廠募工 一線工人月薪上看4.4萬元　

特斯拉上海第二座超級工廠募工 一線工人月薪上看4.4萬元　

台南好生活台南呷頭路第1場中型徵才

台南好生活台南呷頭路第1場中型徵才

關鍵字：

大客車駕駛缺工公路總局徵才補助

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

直擊張立昂復出上工！

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面