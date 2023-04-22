新北觀音坑溪橋「啪」1聲垮了　她曝3傷員沒勞保：市府如此輕忽工安！

▲五股橋梁斷裂。（圖／記者戴上容翻攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市五股觀音坑溪橋完工啟用已超過17年，去年12月開始進行橋梁結構系統性更新工程，預計今年8月底完工，昨日4名工人在處理更換鋼索時，橋梁突然斷裂，造成3名工人受傷。對此，民進黨立委林淑芬21日表示，3位受傷工人都沒有勞保也沒有投保職災險，新北市政府的公共工程是如此的輕忽工安，輕忽人命！非常可惡！

4名工人前往觀音坑溪橋進行更換鋼索工程，施工到一半時，橋梁卻因不明原因突然斷裂，造成3人受傷，其中2人更一度受困，現場重機具也當場翻覆。

高灘處強調，該橋梁吊索共計7根，21日於抽換第2根吊索時發生工安意外，高灘處已暫時封閉工地現場，預定後續將邀請技師公會到場協助檢視相關處理措施。高灘處也呼籲民眾，該橋梁封閉期間，因路線不通，請民眾改道先不要行經該路線，以維安全。

而2019年南方澳大橋坍塌後，新北市府發新聞稿表示將通盤檢視全市橋樑，新北養工處隔年表示，全市1131座橋安全無虞，如今橋樑在無天災狀況下硬聲斷裂，也引起議論。

林淑芬表示，五股觀音坑溪橋結構系統更新工程是新北市政府的公共工程，當初規劃工程採「半半施工」，施工期間保留原橋面的一半通行寬度供民眾通行，原預定今年8月底可以完成吊索、支承墊、進橋板、欄杆等設備更換。卻發生橋面斷裂事故，當時有7人在橋上施工， 有3人受傷送醫治療中。

林淑芬解釋，鑑於是新北市政府的公共工程，不能僅由新北市政府單獨執行工安事故調查，以避免球員兼裁判問題。自己得知消息第一時間，就要求職安署陪同執行勞動檢查，釐清工程規劃設計與施工安全防護措施缺失。

林淑芬直言，事後發現，現場進行抽換該橋吊索工程的德誌營造有限公司受傷的3位人員，3個都沒有勞保，也沒有投保職業災害保險，「新北市政府的公共工程是如此的輕忽工安，輕忽人命！踐踏勞動者的性命安全，非常可惡！」