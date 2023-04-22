與我駐新加坡代表梁國新會面　侯友宜讚星國人才培育做得好

▲侯友宜與我駐新加坡代表梁國新見面 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜率團訪問新加坡，昨晚出席「2023與市長有約-綠色藍圖新創之夜」，與台灣駐新加坡代表梁國新會面，會前雙方寒暄時，梁向侯表示，未來針對經濟、綠能、建設方面問題隨時都能交流；侯則稱讚新加坡在人才培育做得很好。

侯友宜與梁國新昨日傍晚碰面，兩人握手致意後，梁國新表示，有看到侯友宜這次都是關注新創面的議題，下次有機會可以看看，尤其是國際化方面，最近在推兩階段新創訓練。侯友宜回應，這次來也是為了新創事業跟整個團體加值創意來參訪，新加坡做得很不錯，人才培育做得很好

侯友宜於餐會致詞中提及，新北市正全面衝刺中的2030願景藍圖，分析新北市投資環境具先天優勢，除地理位置立於北台灣一千萬人口生活圈的中心點，交通軌道建設也提供便捷環境，招商一條龍的引資政策給予企業最高效率協助，具有多元族群融合與青年創業鼓勵措施等，新北市府也高度重視聯合國SDGs永續發展目標，強調新北市要「做大事，也要做大市」，告訴全世界，最好的選擇就是新北市。

侯友宜也說，青年創業非常重要，這一趟參訪新加坡安排最多的行程就是新創面機構，受益良多。政府在協助青年創業、產業發展過程中，可以做得更多，無論是設立創業教育環境、提供企業連結，完善法規等方向，新加坡經驗都相當值得台灣學習，他鼓勵年輕人，「樂於創意、勇於創新、敢於創業」。

對於新加坡的參訪心得，侯表示，新加坡在青年人才培育、科技高速發展及綠色金融等面向，值得台灣借鏡省思，尤其在綠色金融藍圖規劃上，台灣應加速衝刺，然而政府如何建立投資友善環境引入全世界的資金，讓貿易更加開放自由化，是台灣必須正視的挑戰。同時，由於氣候變遷，永續發展成為國際上進步城市及國家之重要指標，衍生的能源議題已是顯學，各國都在推行節能減碳，新北市也設立了「2030減碳目標」，環境保護有賴所有人攜手合作。

