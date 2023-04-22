侯友宜訪星最後一天！　「台灣要擴足實力、展現優勢、強化應變能力」

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜今（22）日是訪新加坡最後一天的行程，侯在出訪前曾喊出「中華民國再次起飛就從新北市做起。」媒體問到，此行是否有實踐此話？且見完副總理黃循財後，是否有改變兩岸、國際論述？侯友宜指出，新加坡跟台灣地緣關係、歷史軌跡、多元族群以及環境的共同上有很多相似的地方，台灣要有自信擴足自己的實力、展現優勢、強化應變能力，對外更應該讓國際連結，創造台灣有更大的機會。

▲侯友宜與媒體交流活動。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜這次出訪新加坡，當地媒體指出，侯是從地方走向中央，且是2024的起手式？侯友宜表示，他跟新加坡友人有密切聯繫，最重要是讓新加坡、台灣不斷創造關係，雙方一起創造未來，也可以借鏡新加坡，在這樣的國家環境底下，仍然可以帶動金融、貿易、外交、軍事，跟新加坡一起往前走，尤其現在星國每人GDP都可以達到百萬元，面對挑戰，他們也有很多方式讓優勢被國際看見，台灣真的可以借鏡，台灣也有很多優勢，大家可以互相學習，一起往前走。

對於見完副總理黃循財後，兩岸、國際論述是否有改變想法？侯說，新加坡跟台灣地緣、歷史軌跡、多元族群以及環境的共同上有很多相似的地方，所以對內台灣要有自信擴足自己的實力、展現優勢、強化應變能力，對外更應該讓國際社會連結讓台灣被看到，讓創造台灣更大的機會以及讓人看到台灣的友善，而維持和平也是外界期待的。

至於出訪前曾喊出「中華民國再次起飛就從新北市做起。」此行是否有實踐此話？侯友宜也說，新加坡不管在各方面有給很多學習的空間，包括青年創業、金融綠色科技等都學習很多。

侯友宜強調，新北市市長是台灣最大市的市長，來到新加坡讓新加坡看到新北市在各方面的城市治理，這一趟讓新北市可以在台灣立足外更能走向國際，更重要也贏得新加坡很多肯定。

