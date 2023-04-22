八大妹被潑熱湯超可怕！　鄉民見「拍攝者1反應」驚：毫無人性

記者朱祖儀／綜合報導

台中某KTV包廂發生2女互毆事件，其中一人還遭熱湯潑臉，引發外界熱議。除了受傷女子的傷勢之外，也有網友發現拍攝者的態度相當詭異，看到女子在眼前受傷，竟全程都沒有反應，甚至連鏡頭都沒有晃動，「真的都毫無人性耶，是見怪不怪嗎？」

警方調查，疑似從事八大行業的29歲孫姓女子欠了2萬元債務，和26歲陳姓女子約到台中某KTV包廂解決，沒想到雙方一言不合爆發衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，甚至還遭潑灑熱湯。從影片中也看到，孫女遭扯髮拖行、暴打，陳女看到後仍不解氣，隨後端起桌上的熱湯就往對方臉上潑去，孫女隨即痛得大叫。

▲孫女遭毆打潑湯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

事後影片流出引發社會輿論，就有網友在PTT發文表示，看到影片後覺得非常可怕，不過拍攝者的鏡頭竟然全程都沒有晃動，態度相當冷靜，甚至連一點聲音都沒有發出來，讓他覺得相當震驚，「到底要怎樣的人才能這樣冷眼旁觀啊，真的都毫無人性耶，是見怪不怪嗎？」

不少網友看到後紛紛表示，「我猜一開始就是要教訓白衣女的」、「拍攝者應該也是個狠角色，太鎮定了」、「說不定這種場面他們也看多了」、「這種都嘛鴻門宴」、「講好就是要搞死她啊」，也有人指出「當下有人欸欸欸啊」、「沒看後來一堆人走，知道事情大條了」。

另外，也有網友在臉書「爆料公社」貼出當晚和包廂內錄影者的對話截圖，看到她坦承是自己拍攝的，「但我不知道是誰傳出去的」，並說是因為孫女欠經紀費，還在微信嗆她朋友。事後孫女報班時剛好被他們看到，「我朋友把她拉回來，她先動手打我朋友，我朋友懷孕，然後她哥才把她（孫女）拖走」，拍攝者還罵說孫女嘴巴很秋（囂張）。

▲拍攝者還原潑湯原因。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

事後警方循線逮捕涉案的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後3人被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。