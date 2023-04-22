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知情人曝「八大妹欠錢不認帳」還先打人：經紀圈都知道她很誇張

記者施怡妏／綜合報導

台中一名疑似從事八大行業的29歲孫姓女子，因與26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，雙方相約21日清晨到西屯區某KTV欲調解，卻遭陳女等3人圍毆、潑灑熱湯，就有知情人指出，孫姓女子欠錢不認帳，還先動手打人，「在經紀圈大家都知道」。

同為從事八大行業的29歲孫姓女子，因2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打，事後經過調查，陳女、趙男及林男等人也分別以5至30萬元交保，全案仍在調查當中。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出孫姓女子的照片，「這麼漂亮希望早日康復」。

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貼文曝光掀起網友討論，「再怎樣都不該潑滾湯，都是女人將心比心」、「對方那個男的也真的沒品！男人打女人！女的更狠整鍋滾燙的熱湯往臉上倒！這樣可能會毀容！倒後還一直扯打」、「事後皮肉真的會很痛苦，希望她的燙傷能慢慢好轉」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲知情人透露內幕。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

不過，留言釣出知情人透露，「就被潑湯的不回帳啊，欠兩萬代表不是一次兩次，而且在經紀圈大家都知道，被設局出去還先動手打潑湯的」，不過經紀也認為潑湯的人行為太過分，「但經紀說被潑湯的欠太誇張，可是並不認同潑湯這行為是對的」。

知情人還指出，陳女比孫女的後台還要硬，「因為白色衣服覺得自己後台很硬才敢這樣，結果到現場發現不是這樣，我經紀也說潑湯的確實後台比被潑的還硬，不然怎麼有辦法當幹部跟經紀」。

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