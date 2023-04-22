被潑熱湯「八大妹超淡定」今轉普通病房！網曝後續：痛苦才要開始

網搜小組／劉維榛報導

台中一名29歲孫女欠債2萬，遭26歲陳姓女子等人毆打，尤其孫女慘被熱湯潑臉，事後她還能一臉淡定在馬路旁講話，「驗（尿）就驗（尿）啊，沒關係！」孫女正面影片曝光後，引來網友驚呼「兩眼不一樣大」、「她的臉起水泡了...感覺好痛」；還有人搖頭直言「剛開始而已！隔天就知道了，之後會越來越嚴重！」

台中昨（21）日清晨發生恐怖暴力事件，警方調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，便約在台中某KTV解決問題，沒想到雙方一言不合爆發肢體衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，甚至還遭潑灑熱湯。

影片中，陳女見孫女被打倒在地仍不放過，竟端起桌上的熱湯就朝著對方臉上潑去，痛得孫女當場大叫。事後，另一則影片可見，孫女臉部紅腫、打赤腳站在馬路旁，加害的3人也嗆孫女「快去驗尿啦！」孫女則淡定表示「驗就驗啊，沒關係！」

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▲孫女一臉淡定站在馬路邊。（圖／翻攝爆料公社）



畫面曝光後，引來臉書與PTT網友反問，「真的強，被熱湯潑臉還可以這麼淡定？」「怎麼外表看起來沒事的感覺...」「怎沒有馬上叫救護車，或先做緊急救護」、「好強，竟然可以當沒事」、「見過大風大浪的人...果然不同」。

不少人則驚呼，「他的臉都起水泡了」、「起泡泡了」、「眼睛已經兩眼不一樣大，被潑熱湯燒燙傷了吧」、「臉腫起來了」、「臉都起水泡了，很難復原」、「起泡破了就可怕了，還在淋雨」。

還有網友搖頭直言，後續的痛才正要發作，「不趕快去沖冷水，兩、三天之後你就知道」、「腎上腺素無敵，皮膚是全身最大的呼吸器官，等到腎上腺素消退，止痛藥就要打到懷疑人生」、「剛開始而已！隔天就知道了，之後會越來越嚴重」、「不痛的才可怕....『不痛的燒燙傷』比普通燙傷更危險」、「進燒燙傷中心，清洗，敷藥，做高壓氧（一定要做）清創手術，植皮」。

▲孫女遭到陳女朝臉潑灑熱湯，當場痛得大叫。（圖／翻攝爆料公社）

其中一名苦主痛苦分享，「應該不是說淡定，我曾經也被熱湯淋過臉（工作人員沒端好潑到我臉上），潑下去時是真的完全沒感覺，直到我媽媽拿冷水潑我時才反應過來，那時候整張臉神經完全麻痺無感，但後續其實也挺嚴重的，所以也不能這樣說她，而且恢復時整張臉的皮會脫落，那才是最痛苦的時候，因為很癢、不舒服，我會不受控的去撕臉皮，到最後被醫生套住手腳不能撕，所以非常能感同身受」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）



最新消息指出，孫女臉部與頸部都有燒燙傷，送醫後就入住加護病房，到了今早（22日）已轉到普通病房治療、沒有生命危險，不過四肢、臉部都包滿紗布。據院方表示，孫女情緒穩定，也能正常飲食，顯示出她堅強的意志力。

另外，涉嫌動手的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。