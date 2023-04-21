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制止兒看手機被噴酒精失聯　單親爸找到了！

▲鄭俊雄會同桃園警方將雙胞胎兄弟安置。（圖／議員鄭俊雄提供）

▲鄭俊雄會同桃園警方將雙胞胎兄弟安置。（圖／議員鄭俊雄提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前桃園一對就讀國小的雙胞胎兄弟，因沉迷手機，被爸爸制止，遭兒子以75%酒精噴眼，再加上經濟壓力沉重，留下萬元後失聯，將2小孩留在桃園1間套房內。彰化縣議員鄭俊雄受理陳情後，會同桃園警方將小孩進行安置，今天議員辦公室傳來好消息，爸爸工作已經有著落了，希望政府能先代為照顧兒子，等他有收入後再接回。

鄭俊雄服務處指出，小孩爸爸失聯後，大家都在找他，小孩安置等等程序，都需要家長簽同意書，今天他終於透過友人轉達，已經找到一個貨運行時薪工作，也還沒被錄取，要等到有穩定收入時，一定會接回兒子。

服務處指出，雙胞胎男童爸爸晚婚娶了陸籍妻，但妻子生了雙胞胎後就離家，他獨自一人又要工作有得照顧孩子，但小孩因沉迷手機及平板，在校也經常發生狀況，也經常被請到校處理，連工作也沒了，卻在上個月悄悄搬離開彰化，到桃園居住。

▲鄭俊雄會同桃園警方將雙胞胎兄弟安置。（圖／議員鄭俊雄提供）

4月18日因制止小孩看手機跟平板，眼睛卻被2小孩噴酒精，打電話給乾媽，感嘆「活不下去了」，乾媽勸慰無效後，當天傍晚人就失聯，趕到桃園後發現他將雙胞胎兄弟留置在與多位外勞分租的套房內，僅告訴孩子他要離開台灣，留下一萬元讓小孩自己安排生活。

過程中，鄭俊雄聯繫桃園市警察局婦幼隊及113家暴防治中心的協助處理，由派出所警員協助下，將兩兄弟帶回派出所由社工進行關懷訪談，並由乾媽製作筆錄，讓警方完成對其父親行蹤進行定位及通報，將兩兄弟進行緊急安置，避免小孩發生危險後才返回彰化。

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