快訊／彰化5連霸議員當選無效　林茂明1票500花5.2萬慘遭開鍘

▲彰化縣議員林茂明。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第一選區5連霸無黨籍縣議員林茂明(64歲)，去年9合一大選前20天涉嫌透過2助理，以每票500元向芬園鄉選民行賄，前後買票行為有14次，交付賄賂買票金額共計52,000元，遭彰化檢方提出當選無效之訴，彰化地方法院今天下午4點宣判當選無效成立，這也是彰化縣第20屆議員中首位被判當選無效的議員。

彰化地院今天下午發出新聞稿指出，彰化地檢檢察官主張，被告林茂明是彰化縣議會第20屆縣議員選舉第1選區的候選人，於去年11月4日晚間9點多，在競選總部內與吳姓助理商議以1票500元向芬園鄉的選民買票後，隨即在當晚以及11月7日的晚間9時多，先後交付現金5萬元、13萬元給吳去買票。吳再約同陳以1票500元向芬園鄉的選民買票，前後買票行為有14次，交付賄賂買票金額共計52,000元，因此依選罷法第120條第1項第3款規定，請求宣告林茂明當選無效。

由於林茂明林茂明對於檢察官的主張都沒有意見，彰化地院法官認為，檢察官所主張的事實，除了被告林茂明先生在本院沒有爭執以外，林茂明與吳、陳在警方調查以及檢察官偵查時都已經承認，而收受賄款的選民也在同樣承認有賄選的事實，並且有扣押的選舉賄款、監視器畫面可以證明。

彰化地院表示，被告林茂明先生已構成選罷法第99條第1項「對於有投票權之人行求賄賂而約其投票權為一定行使」的違法行為，所以本院依照選罷法第120條第1項第3款規定，宣告被告林茂明先生縣議員當選無效。對此，林茂明接受電訪表示，將再與律師討論研議是否上訴。