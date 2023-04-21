大甲媽今晚起轎！「一級戰區」明晚6點淨空　542警進騅維安

▲大甲媽鑾轎行經民生地下道警方佈下重重警力。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖進香，將於今晚起駕，今年因為疫情解封，參與繞境人數將有可能暴增，彰化縣警局預計媽祖鑾轎將於22日深夜至23日凌晨通過彰化市民生地下道，為了防止搶轎事件再度重演，路段將於明日晚上6點全面封閉，警方重兵部署近542名警力，也會在事前建造一排「拒馬海」清空鑾轎路線，嚴防有人藉機滋事鬥毆。

去年警方在民生地下道部署300名警力，大甲媽經過民生地下道後，與統促黨爆發衝突，造成4名員警受傷，因此為了嚴防滋事鬥毆，及外部民眾混入陣頭隊伍中搶轎。明晚縣警局將部署多達542名警力，全面設拒馬淨空，檢方也會進行監控。

警方除了在民生地下道佈下層層嚴密警力外，也會在南瑤宮、永樂街天后宮、大埔路等易爆發衝突與人潮聚集熱區，部署1479人次維安警力，返程則部署1755人次警力，合計共將出勤3234人次警力。

彰化縣警局長張國雄明天也將親自坐鎮指揮，他強調「暴力零容忍」，媽祖慈悲為懷，是要賜福給大家，不是造成暴力，並強調只要打架一律以現行犯逮捕，依法嚴懲嚴辦，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。