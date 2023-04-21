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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／侯友宜訪星展「領導人沈穩」　與副總理談話已現總統格局

▲▼ 侯友宜至濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜至濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜4天3夜的新加坡訪問行程將近尾聲，繼昨日他與國家發展部長李智陞會面後，今早也會晤了新加坡副總理黃循財，黃是新加坡總理李顯龍的接班人，又是侯的老朋友，使兩人的見面格外引人注目。而侯也技巧性提到，與新加坡友人會面，談及地緣戰略與經貿產業發展問題，顯然已拉高到總統層級的對話。侯是想以行動證明，他能拚外交，更有國際觀，真的可以從新北市出發，帶領中華民國起飛，所以新加坡之行顯已為他總統之路加分不少。

侯友宜此次出訪新加坡，在行程安排上非常低調，不管是國民黨籍民代、民進黨民代，甚至是媒體怎麼問，都不清楚侯在星國每日的確切行程，連新北市新聞局也不完全清楚侯的行程，全權交由秘書處處理。由於侯友宜是國民黨呼聲最高的總統參選人，所以外界也關注，他這趟出訪新加坡會見到哪些星國高層。

所以從侯友宜抵達新加坡開始，媒體不斷緊盯他所有公開與不公開行程，而市府人員對於侯友宜行程也都三緘其口，至於侯友宜本人也僅表示「尊重新加坡安排」。

據了解，侯友宜如此低調其來有自，因為這是新加坡政府的要求，而做為客人的侯友宜，當然必須「入境隨俗」，尊重主人的安排，所以不論是與國家發展部長見面，或是會晤老朋友副總理黃循財，侯友宜都不主動公開會面內容，全由星國方面先公布，侯再被動證實，如此的默契，不失是彼此建立互信的一種方式，而侯也坦承，他之所以長年與新加坡關係友好，是因為彼此互相尊重，因此這次來新加坡很多行程是由新加坡安排，市府理當尊重。所以對星國而言，侯不張揚沉穩的個性，反而是做為一位國家領導人重要的特質。

其實從新加坡過往在國際的角色可以看到，一向維持「不選邊站」的謹慎傳統。而新加坡雖不若美、日般是大國，但其外交實力的展現，卻如大國般有影響力，就如同侯友宜這兩天不斷在訪談中強調，新加坡人口雖然少，卻是在倫敦、紐約之後的第三大經濟體，人均GDP亞洲第一、軍力世界排名前30，甚至地理位置亦特殊，而這些都在在值得台灣學習與借鏡。所以侯友宜選擇出訪新加坡，做為其2024參選總統的起手式，實則是饒富深意的。
 

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