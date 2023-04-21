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黑絲OL「綠燈過斑馬線」險遭撞！扭腰跳閃才躲過　超扯影片曝光

記者柯振中／綜合報導

立法院院會近日三讀通過《道路交通管理處罰條例》的修法，提高了汽車行經人行穿越道、學校、醫院等處不減速的罰則，藉此遏止不禮讓行人的狀況。豈料修法過後沒多久，竟又傳出行人險遭撞的事件，彰化一名OL綠燈過馬路時，左轉的休旅車沒有禮讓，嚇得她趕緊扭腰躲避，才好不容易躲過一劫，影片曝光後，讓許多民眾氣炸。

一名女子在「爆料公社」發文指控，彰化民族路日前發生一起行人險些遭撞的事件，有位OL趁著綠燈打算過馬路，沒想到周邊的汽機車都沒有禮讓，且走在斑馬線上時，還有輛休旅車直接駛來，險些發生車禍，嚇得OL趕緊扭腰跳向一旁，才逃過一劫。

▲▼OL綠燈過斑馬線險些遭撞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼OL綠燈過斑馬線險些遭撞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼OL綠燈過斑馬線險些遭撞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

令人氣憤的是，該輛休旅車完全沒有減速，事後直接開車離場，接著又在路旁違停，大幅度佔用了車道，行為相當不可取。

▼畫面當中明顯可以看見是綠燈，OL也行走在斑馬線上，沒有什麼問題。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼OL綠燈過斑馬線險些遭撞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

影片曝光以後，讓不少當地民眾感到憤怒，不斷出言譴責，「行人地獄日常，然後最後還違停，根本集三寶於一身」、「跨越雙簧、不禮讓行人，隨便一小段影片就一堆違規，等等一定有人說是行人走太慢」、「請問這是違規精華片段嗎？好多種違規一次滿足呢」、「這種目小的，強烈建議要吊扣駕照最少1年…不然也是在害人」、「可以檢舉，不禮讓行人和併排停車。」

▼該輛休旅車險些撞上OL，還若無其事繼續行駛，最後在路邊違停。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼OL綠燈過斑馬線險些遭撞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

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