朱立倫求大甲媽「化解敵人」　顏清標有信心：團結在野才能勝選！

記者游瓊華、蔡怡萍／台中報導

睽違3年的大甲媽遶境盛事今（21）晚起駕，鎮瀾宮董事長顏清標先前卻傳出因身體不適、恐缺席起駕儀式。不過，顏清標在下午的團拜中驚喜現身，國民黨主席朱立倫也南下出席，祈求媽祖保佑總統候選人的徵召能夠順利，顏清標則說「希望台灣能有改變，團結在野黨才有勝選機會」。

▲國民黨主席朱立倫為總統大選南下向大甲媽祈求順利。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



今晚大甲媽將正式起駕，國民黨主席朱立倫也南下參加團拜，他表示這次國民黨決定以徵召的方式，有信心地強調徵召時間會比過去十幾年來早，一定會找最好最強的候選人，相信到時候人選一定能獲得大家肯定，也在媽祖面前祈求保佑，希望能團結所有力量，朋友越多越好，敵人則能順利化解。

▲鎮瀾宮董事長顏清標也對國民黨徵召總統人選表示信心。



而鎮瀾宮董事長顏清標日前因受風寒在高雄住院近20天，一度傳出恐缺席起駕儀式，但他在下午的團拜當中驚喜現身，雖見身形消瘦，頭髮幾乎全白，且走路不穩，但在面對記者提問身體狀況時，仍中氣十足回應「可以」。

顏清標對於國民黨總統候選人徵召表達信心，他說這次的選舉希望能結合在野黨，在團結之下才有勝選機會，並說台灣有改變，和平才會有觀光客進來、人民才能賺錢，邀請大家今晚都能一起來參加媽祖起駕，帶著誠心向媽祖祈求國泰民安。