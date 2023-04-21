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大甲媽遶境起駕！氣象預報員「護駕」　行動觀測車一路報天氣

▲▼氣象局遶境氣象行動觀測車。（圖／氣象局）

▲氣象局遶境氣象行動觀測車。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

世界宗教盛事之一的大甲媽祖遶境今(21日)起駕，展開為期9天8夜、來回340公里長征，氣象局資深預報員也將領隊參與，並派氣象行動觀測車沿途掌握最新天氣並提供資訊，劇烈天氣發生前，以通訊軟體通知鎮瀾宮服務團隊，資深預報員也會在現場報導遶境活動天氣變化。

大甲媽遶境進香今(4月21日)起駕，活動將出現一列特別隊伍—中央氣象局服務團隊，領隊的是民眾熟悉的資深氣象預報員，進香9天8夜行程中也有氣象觀測車沿途客製化提供即時氣象資訊。

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由於每年遶境活動吸引大批信眾徒步參與，活動期間適逢天氣變化多端的春季，氣象局表示，為讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化資訊，112年雙方再度合作加強氣象資訊服務，於遶境去程大甲至西螺，由資深預報員帶領團隊深入遶境行列，與信眾直接互動並了解其對氣象資訊需求。

氣象局表示，這是中央氣象局與台中大甲鎮瀾宮連續11年攜手合作，為自4月21日開始為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，提供精緻化客製氣象資訊服務，透過行動氣象服務使這項被譽為全球三大宗教慶典盛事之一的國際型活動更圓滿順利。

活動期間透由氣象觀測車，沿途加強對天氣現況的掌握與訊息之提供，可在劇烈天氣將發生前，立即以通訊軟體通知鎮瀾宮服務團隊。遶境期間4月21日、24至25日及28日，分別在鎮瀾宮、新港分駐所、奉天宮及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊。並由氣象局資深預報員在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒信眾提前準備。

活動期間，民眾至服務站拍照打卡或答對，可獲氣象局限量紀念品。此外，氣象局為此次遶境活動鑾轎駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供連結，以及透過行動裝置下載該局「生活氣象App」及FB「報天氣」粉絲團等多元管道，獲得天氣觀測或預報相關資訊，以規劃行程和準備衣物。

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