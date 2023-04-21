英國副首相拉布宣布辭職　遭控職場霸凌

▲英國副首相兼司法大臣拉布21日宣布辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國副首相兼司法大臣拉布（Dominic Raab）捲入職場霸凌風波，他21日宣布辭職。此前，他被控在任職大臣期間霸凌政府部門人員，獨立調查隨之展開，8起正式投訴的調查結果已於20日上交首相蘇納克。

綜合BBC、天空新聞報導，現年49歲司法大臣拉布爆出霸凌工作人員風波，接受獨立調查，目前調查報告內容並未對外公開，但已知8起正式投訴涉及24人，橫跨前首相梅伊時期的英國脫歐大臣，以及前首相強生的司法大臣與外交大臣時期。

依據拉布21日透過推特發布一份給首相蘇納克的信，調查結果除了2項指控，其他指控全被反駁。但他也對調查結果提出質疑，形容這是有缺陷的調查。

他說，依據報告，在4年半的時間裡，他沒有罵過、吼過任何人，更不用說扔東西或是以其他形式進行恐嚇，也沒有故意貶低任何人，「由於我給司法部帶來的步調、標準、挑戰，對於任何官員所感到的意外壓力或冒犯，我由衷感到抱歉，然而這是公眾對大臣們的期望」。

他進一步說，這次調查把霸凌行為門檻設定如此低，開創危險先例，這將鼓勵對大臣們提出不實投訴，對那群代表政府推動變革者產生寒蟬效應。