美國務卿與英德外長通話　同意就中國議題緊密合作

▲資深外交官布林肯（Antony Blinken）日前正式接掌拜登政府國務院。（圖／路透）

文／中央社倫敦/柏林27日綜合外電報導

美國新國務卿布林肯（Antony Blinken）今天分別與英國外相拉布（Dominic Raab）、德國外長馬斯（Heiko Maas）通話，同意針對中國議題緊密合作。

路透社報導，英國官員表示，拉布與布林肯今天對談時，討論到有必要著手因應伊朗「破壞穩定的行為」，以及讓中國遵守國際承諾。

英國外交部發言人說：「他們討論了合作因應共同議題、深化全球民主價值、強化兩國全球聯盟等方面的機會。」

根據德國外交部的推文，德國外長馬斯今天首度與布林肯通話，兩人同意針對多項議題緊密合作，例如中國的全球角色、聯合全面行動方案（JCPOA，即伊朗核子協議）、阿富汗情勢、對抗氣候變遷等。

美國聯邦參議院26日以高票通過布林肯出任國務卿的人事案。

布林肯曾表示，他贊同前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」（genocide）；他也批評中國在香港實施國安法、壓制媒體與港人言論、集會自由，並表示希望美國能收容部分必須逃離香港的民主抗爭者。