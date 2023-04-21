中國外交部評論尹錫悅涉台發言　南韓召見中國大使強烈抗議

▲中國駐韓大使邢海明。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅19日在《路透社》專訪時提到台海問題，稱反對中國以武力單方面改變現狀，表示台灣、中國問題應被視為全球性議題，此言遭中國外交部發言人汪文斌以台灣問題「不容置喙」一句駁斥。對此，南韓外交部認為中國此言在外交方面極為失禮，昨（20）日更因此召見中國駐韓大使邢海明，表達強烈抗議。

根據《韓聯社》，南韓外交部第一次長張虎鎮21日晚間將中國駐韓大使邢海明召至位於首爾市鐘路區的外交部大樓，針對中國外交部對於尹錫悅的發言表達強烈抗議。張虎鎮指控，先前尹錫悅受訪時提到國際社會的普世原則，反對中國單方面以武力改變現狀，然而中國外交部的發言卻如此失禮，明顯犯下外交上的缺失。

▲中國外交部發言人汪文斌表示，台海問題「不容他人置喙」，此話被南韓認為缺乏外交禮儀。（圖／達志影像／newscom）

張虎鎮強調，中國方面在此次事件上應該積極致力於，不讓韓中兩國關係發展生變。

南韓方面指出，一國（指中國）的外交部發言人提到他國（指南韓）元首時言辭粗魯，在外交談判上恐怕難以獲得諒解，且違背了韓中關係力求相互尊重、互惠的基本原則，因此在此次事件上向中方提出嚴重抗議。

據悉，先前汪文斌在記者會上提到，台灣問題屬於中國內政，是中國核心利益中的核心，「不容他人置喙」。對此，南韓外交部則批評中國外交部的發言「難以啟齒」，此舉犯下嚴重的外交失禮，讓人質疑中國的國格。

▲隨著同盟美國施壓，尹錫悅不得不在俄烏戰爭、台海議題上態度漸趨強硬。（圖／路透）

另外，針對中國方面質疑南韓違背了「一中原則」，南韓外交部針對總統尹錫悅19日《路透社》專訪時的言論解釋，「台灣海峽的和平穩定不僅對於我們而言，事實上對於地區、乃至全球的和平穩定上相當重要，基於此脈絡下才會提到（台海問題）。政府（南韓）仍恪守維持尊重一中原則的立場。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅即將於24日踏上訪美行程，而在此前接受《路透社》專訪，當中依序提到俄烏戰爭、台海問題而觸怒俄羅斯和中國，不過其實早在前朝文在寅政府時期，就已提過台海問題，時任南韓總統文在寅2021年訪美與美國總統拜登展開會談時，便在聯合聲明提到，「確認維持台海和平穩定的重要性」，當時中方還警告南韓，「不要玩火」。