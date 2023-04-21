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「來去總統府住一晚」睽違4年回歸！將開放10組國際旅客深度旅遊

▲▼「來去總統府住一晚」睽違4年回歸。

▲「來去總統府住一晚」睽違4年回歸。（圖／文總提供）

記者林育綾／台北報導

全球首創的「來去總統府住一晚」活動將於今年強勢回歸，宣告即日起至6月30日開放報名，將入選10組旅客，每組最多2人，於8月公告入選名單，9月～12月之間前來入住；此次還加碼10大深度旅遊主題，期望國際旅客將台灣的感動帶回家鄉，也傳遞給世界。

▲▼「來去總統府住一晚」睽違4年回歸。

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▲「來去總統府住一晚」睽違4年回歸，即日起至6月30日開放國外旅客報名。（圖／文總提供）

總統府秘書長林佳龍表示，邀請外國遊客在台灣地標、最高權力機構住一晚，充份展現台灣的民主與友善，「10大旅遊主題」包含台灣最精彩的鐵道旅遊、戰地藝術、客家文化等。他也說，歷經3年防疫期間的準備與蛻變，台灣寶島準備好了，要迎接世界來的觀光客，根據觀光局數據，第一季國際旅客觀光人次已達百萬，「相信今年6百萬目標大家一起來實現！」

文總副會長鄭麗君表示，2019年文總全球首創推出活動時造成轟動，吸引全球旅客報名，包含部落客、攝影家，還有以手語環遊世界的聾人情侶，充分展現平權的旅遊價值，也展現總統府的好客與開放，一如台灣的自由友善。她也說，疫情期間，台灣跟世界沒有因防疫疏遠，反而在自由民主價值下與世界成為更緊密的夥伴，這次再推出「來去總統府住一晚」歡迎大家響應，認識台灣、愛上台灣。

活動評審團包括工頭堅、《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》主持人Leo Seewald、羅瓊雅等，他們提到，這是世界上第一個開放大眾入住總統府的活動，也是全世界獨一無二的經驗，期待國際旅人透過他們的鏡頭眼睛看見台灣。

▲▼「來去總統府住一晚」睽違4年回歸。

▲▼「來去總統府住一晚」活動，讓旅客體驗正宗「總統套房」。（圖／文總提供）

▲▼「來去總統府住一晚」睽違4年回歸。

文總祕書長李厚慶指出，2019年舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」活動，報名期間短短19天，就收到全世界33個國家、橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案，活動周邊系列宣傳與體驗影片破3千萬次瀏覽，成功串連全球網友熱烈討論，更吸引國際媒體爭相報導，顯示「來去總統府住一晚」免費體驗活動，在國際市場具相當魅力，也可以看到台灣文化、歷史體驗作為世界旅遊目的地的吸引力。

此次「來去總統府住一晚」報名為期一個半月，開放全球旅客即日起至6月30日期間內報名，共開放10組（1組最多2人）入住，8月公告入選名單，9至12月之間前來入住，期待入選者充分體驗台灣之美，再把這份感動帶回家鄉，分享到世界的各個角落。

李厚慶表示，為了讓國際旅人深度認識台灣，2023年「來去總統府住一晚」以Fun & Cozy 為旅遊關鍵字，增加10大深度旅遊主題供報名者選擇，包含美食、科技、古蹟、藝術、原住民、客家、鐵道等，盼旅人充分感受台灣趣味、舒適、輕鬆、多元的文化。

報名時須提供基本資訊、自我推薦影片；入選者除了入住總統府，也須在10大旅遊主題中選擇部分主題走訪，並紀錄成影像於社群平台分享，將台灣的精彩傳遞至世界各地。

李厚慶表示，這次活動主視覺延續過去溫馨、柔和的氛圍，並加入台灣在地元素－花窗與馬賽克磁磚浴缸。街景中常見的鐵花窗，連結窗戶所代表的希望、自由之寓意，而台灣老屋中常見的超懷舊馬賽克磁磚浴缸，則要營造家的意象，呈現出「台灣＝家園」，邀請所有旅客走進台灣人的生活，融入這塊土地特有的溫柔與人情味，「來到台灣就像回家一樣」。

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