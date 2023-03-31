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社會 社會焦點 保障人權

18歲女兒呼吸困難暈倒！父攔警車求開道...6分鐘趕到醫院

▲台南市警二分局海安所員警，緊急開道協助將患者送往永康奇美醫院就醫，及時挽回寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局海安所員警，緊急開道協助將患者送往永康奇美醫院就醫，及時挽回寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安所員警巡邏於路口停等紅燈時，突遭到一名男子急促拍窗求助，原來該男子車上正載著身體不適暈倒的18歲女兒，需緊急就醫，員警聽聞趕緊打開警報器與警示燈，沿路按鳴喇叭火速開道，協助將患者送往永康奇美醫院就醫，及時挽回寶貴生命。

30日晚上6時許，警二分局海安派出所警員洪正偉、黃伯丞，擔服巡邏勤務時，駕駛巡邏車於中西區海安路與正興街口停等紅燈時，突遭一名46歲郭姓男子大力拍打車窗，員警一搖下車窗，郭男便著急說：「我女兒暈倒呼吸不過來了，你可以幫我們開道嗎？要到永康奇美醫院」，員警了解並衡量當下狀況實屬危急，一邊報告主管及分局勤務指揮中心，一邊開啟警示燈及蜂鳴器，並提醒郭男要注意道路號誌狀況及往來人車，一路隨著警車駕車安全抵達永康區奇美醫院，並將昏厥之郭女送進急診室實施緊急救治。

▲台南市警二分局海安所員警，緊急開道協助將患者送往永康奇美醫院就醫，及時挽回寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幸經員警一路火速疾駛，總算順利協助郭男將女兒送至奇美醫院緊急就醫。郭男事後表示女兒於家中突然呼吸不順，見其狀況已等不及救護車到場，決定自行送醫，未料當時適逢下班時間，路上車水馬龍，正困於車陣中，隨著時間流逝看女兒越發不適，心急如焚之際，突見警車駛過，顧不了那麼多，趕緊趁停等紅燈時下車求救。多虧警車疾速開道，原來20分鐘的車程，縮短了不到6分鐘的路程時間就到達醫院，順利挽救其女兒性命，對於員警的熱心協助，郭男表示感激不已。

▲台南市警二分局海安所員警，緊急開道協助將患者送往永康奇美醫院就醫，及時挽回寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局表示，「救命如救火」，分秒必爭，提醒用路人，路上如聽聞救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，放慢行車速度，同時將車輛往道路兩旁臨停騰出車道，讓有急迫狀況的車輛能夠安全且快速的通過。為民服務都是警察的任務，面對需緊急協助的民眾，只要在能力及安全所及之職務範圍，都將適度提供最佳幫忙及服務。

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