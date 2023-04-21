水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

▲水逆容易讓人感到諸事不順。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

水星從昨（20）天開始逆行，預計到5／15結束，在這段期間裡，有些人可能會覺得諸事不順、心情煩躁，而水星逆行更會讓某些特定星座，陷入衝動和做出錯誤決定的風險中。塔羅牌老師艾菲爾即指出這次有「4星座」特別容易因水逆而「衝動壞事」，提醒他們要謹慎下決定、注意情緒，避免不必要的後果。（請同時參考太陽、上升星座）

第四名：天蠍座

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天蠍們擅長掌控和管理，但是在水星逆行期間，可能會面臨到一些無法預料的變化和挑戰，會讓你感到焦慮、緊張。由於你喜歡掌握主導權，所以當事情不受控時，可能做出不明智的決定，此時需要冷靜及放鬆、尋求朋友或家人的幫助。此外，有時候接受改變是必要的，放下控制的慾望，對於未知的挑戰，以開放的心態去迎接。

第三名：獅子座

獅子們為了追求成功和光耀而努力，但當水星逆行時，會遇到許多阻礙和挫折，這可能會使你感到失落和沮喪，這些情緒可能會影響你的判斷力，導致你做出不理智的決定。因此，當你遭遇挫折時，請放慢腳步冷靜思考。同時，尋求支持和幫助不要獨自承受壓力，調整心態，要相信自己可以克服任何困難，以更積極的態度面對未來的挑戰。

第二名：水瓶座

水瓶座擅長思考和創新，但在水星逆行的時候，會遇到一些通訊和溝通上的困難，導致思緒不夠清晰，進而做出錯誤的判斷和決定。因此，這個時期需更加謹慎和細心的處理工作和生活事務，避免因疏忽而引發麻煩。此外，不要害怕向他人尋求幫助和建議，適時的交流和溝通可以幫助你減少誤解和疑慮，以便事情能夠順利進行。

第一名：白羊座

白羊座的人個性火爆、衝動性強，當遇到挫折或者情緒影響時，很容易做出冷靜不下來的決定，導致不必要的後果，會對你的生活造成負面的影響。因此，在水星逆行的時候，務必保持冷靜再做決定，不要讓情緒控制自己。也可以向朋友或家人尋求支持和幫助，聽取他人的意見和建議，只有保持冷靜和理性，才能解決問題，避免不必要的後果。

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