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哪家「無糖茶」最好喝？1家低調手搖店被推爆：造福愛茶人

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲不少人買手搖店的茶類，都怕點無糖會澀。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

對無糖派的人來說，在手搖飲店喝到順口、不澀的茶會很開心。就有無糖人眼看夏天將近，正是「手搖飲的季節」，忍不住求推薦純茶類，想起前幾天喝了好幾家無糖茶，都被他畫叉打槍，「尋找不澀順口的無糖茶啊！」並分享2家他的口袋名單，話題引發熱論。

這位網友在Dcard發文，「求 無糖人推純茶」，開頭直呼，「夏天快來了，逐漸走入手搖的地洞……」說他平常都喝無糖或一分糖的青茶、紅茶，前幾天已經打槍3家手搖飲，「想避雷，求推薦！純茶類都可以！尋找不澀順口的無糖茶啊！」至於口袋名單，他最常買「麻古茶坊」的金萱無糖，以及「可不可熟成紅茶」的麗春紅茶無糖，強調「只有麗春！」還在留言處求助，「好喝的無糖紅茶真的很難遇到！超級容易踩雷。」

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▲▼可不可熟成紅茶。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO中意可不可的「麗春紅茶」。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文釣出一票無糖茶愛好者，「自己泡冷泡茶，超讚」、「鮮茶道：凍頂烏龍，一定要說『凍頂』才會買對」、「一沐日的蕎麥茶」、「上宇林點無糖紅茶（的話），店員應該會告知會苦澀，有人點無糖紅茶通常會推東方美人」、「不澀的紅茶推茶聚李果紅」、「拜託給我來喝烏弄，紅茶也不會澀的啦！烏弄員工路過。」

其中，有專業網友則推薦，「我也超愛純茶，還會去貓空泡茶，推薦你以下茶茶，無糖常溫讚！烏弄：阿里山金萱、冬片、碧螺春、金萱烏龍（喜歡加點料推雙凍『杏仁+桂花』）；五十嵐：四季春」、「如果晚上想喝又怕咖啡因，可以去點一沐日：『無咖啡因』蕎麥茶，一樣要選無糖哦！而且一定要特別跟店員說『無咖啡因』，不然就會有咖啡因了。」

另外，不少人大推一間「七盞茶」，「超級推薦七盞茶的芯月烏龍，是極少數無糖不會澀，而且很順口的」、「七盞茶無糖茶一生推，樸實無華的無糖茶也能好喝又不苦澀」、「七盞茶！茶濃又香～無糖也不澀（真的造福茶只喝無糖的人！）」、「推七盞茶，喝過覺得茶濃，但不澀不苦。」不過，目前七盞茶並不是每個縣市都有分店，據點仍以雙北為主。

還有內行科普小知識，「無糖怕澀就不要選紅茶吧！蠻多應該都是用大葉種容易澀，除非有看到像是蜜香、金萱、青心烏龍，這種小葉種比較不容易澀的，不然都要多少加點糖讓它順一些。」

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