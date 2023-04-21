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最強春雨鋒面南移！　2地區有雨再5天

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲鋒面南移，今天降雨會較為趨緩。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

最強春雨鋒面南移，清晨南部、花東地區仍有出現較大陣雨或雷雨，不過白天降雨趨緩。周末（22日）至下周一（24日）北部、東半部有陣雨機率；下周二有另一波鋒面通過，北部、東半部、中南部山區仍有降雨機會。

中央氣象局預報員葉致均指出，今天（21日）鋒面移動到台灣南方，清晨南部、花東地區仍有出現較大陣雨或雷雨的機會，白天各地仍有降雨機會，但下雨範圍、時間與昨天相比會趨緩很多。

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昨天（20日）鋒面影響，24小時累積雨量最大在苗栗泰安鄉420毫米，達大豪雨標準，新竹縣至雲林縣也有豪雨等級降雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲下周二還有另一波鋒面通過，北部、東半部仍有陣雨機率。

溫度方面，受鋒面通過後的東北風影響，北部及東半部天氣稍涼，高溫約22-26度，中南部高溫28-30度。葉致均透露，下周二還有另一波鋒面通過，北部、東半部仍有陣雨機率，直到周三才會趨緩、周四轉為多雲到晴的天氣型態。

另外，今年第1號颱風「珊瑚」，距離台灣約4000公里，未來以西北西方向前進，強度也會逐漸減弱，對臺灣天氣沒有影響。

▼第1號颱風「珊瑚」，距離台灣約4000公里，對台灣無影響。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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