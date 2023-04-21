中彰淹出池塘紅河「台南地是乾的」　氣象專家曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

中部地區昨日（20日）雨勢劇烈，台中驚見馬路變「紅河」、彰化鹿港淹成「池塘」，而旱情嚴重的南台灣原本也預測會下雨，沒想到台南的地竟然是乾的。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析，這是因為幾個因素相加之後，南部下雨幅度減少，反而是台中、彰化、苗栗一帶超常發揮，下了很大的雨量。

▲吳聖宇解釋台南沒下雨的原因。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇20日晚間在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，顯著春雨的第2天果然驗證之前文章中提到的擔憂，第一個狀況是，在高低層配合的狀況下，短波槽變得太深，地面鋒快速南壓，槽前暖濕西南風也很快離開台灣附近。

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吳聖宇接著提到，另一個狀況是，雲圖可見在廣東海面有一個旺盛對流區發展起來，這團旺盛深對流已經持續一整天，低層有西南風暖濕空氣不斷提供水氣，水氣似乎都被攔截，高空則有氣流分流的良好輻散環境，導致深對流在同一區域不斷反覆生長，偏偏在槽後西北氣流的帶動下，這團對流接近不了台灣，於是往東擴展的雲層都會偏向巴士海峽。

▲全台降雨，唯獨台南上方是「一片空白」。（圖／中央氣象局）

「幾個因素相加後，原本預報南部該下的雨就跟著大幅度減少了，反而是中彰以北到苗栗一帶超乎預期的發揮，下了很大的雨量。」不過，吳聖宇也認為，這對鯉魚潭、明德、永和山等水庫帶來相當的幫助，寶山、寶二水庫也獲益良多。

至於雨什麼時候會停，吳聖宇表示，21日受到鋒後東北風影響，北部、東半部降雨機率較高，有短暫陣雨，中南部天氣會比較穩定，平地多雲，山區偶有短暫陣雨，到了周六、周日（22、23日）天氣會更好一些，不過，山區到了午後因為熱力作用，容易出現降雨狀況，民眾若要到山區活動，請多加留意。