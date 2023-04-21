台灣啤酒革新之作！全新「金牌ONE」滿足啤酒控對清爽口感的極致渴望

▲近日，金牌啤酒悄悄翻開旗下系列新篇章，帶來口感更清爽的「金牌ONE」，陪伴更多人的歡聚時光！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論開趴、聚餐、看球賽，或是單純揪好友談天聊心事，身邊可以沒有食物，但絕對不能缺少沁涼順口的啤酒相伴。儘管現在市面上進口品牌眾多，但就有啤酒控表示，喝來喝去還是台啤在地生產的風味口感最對味。要舉例的話，10個有8個都會推薦——金牌台灣啤酒，就算是沒在喝酒的人，也都知道這款國民啤酒。當每個啤酒控卸下疲憊工作，感謝有著金牌啤酒陪伴放鬆之際，金牌啤酒已悄悄翻開旗下系列新篇章，近期帶來口感更清爽的「金牌ONE」，「不顧1切」全力衝上架，多元口感讓更多啤酒控得到全新滿足！

傳承金牌製程＋獨家技術 成就「金牌ONE」超fresh的清爽暢快！

傳承廣受喜愛的金牌啤酒釀造基礎，全新推出的「金牌ONE」代表了金牌啤酒上市多年以來的重大革新，採用嚴選原料與獨特工法，為所有啤酒愛好者，帶來既保有正統啤酒醇厚風味，又有著意想不到、顛覆過去的爽快口感。

其實，市面上有些啤酒的原料不全都是麥芽，有些會搭配米，釀造出順口的比例。而「金牌ONE」則採用100%全麥釀造，進一步提升麥芽風味，讓亮閃閃的金黃酒液在入口前，就可以聞到細緻麥香，一飲而下的回甘，也讓啤酒控「哇嗚」大滿足。

至於「金牌ONE」主打更清爽帶勁的口感，就不得不提台啤研發團隊此次帶來的創新製程了。獨家金牌一號製程，採用特殊的糖切技術，解決有些啤酒控不敢「隨心所欲暢飲」的糖質問題，不再煩惱多喝幾瓶就加厚啤酒肚。而滿溢麥芽香氣的酒體，搭配台啤獨家「金牌一號酵母」，讓醇厚酒體喝起來也能有清脆乾爽的回甘口感，要讓啤酒控都驚呼，「這兩種看似衝突的享受，竟然在『金牌ONE』都能巧妙融合！」

從罐身外觀就讓你感受到清醇沁涼 「金牌ONE」還沒喝之前就涼快！

隨著國人對於視覺美感的提升，「金牌ONE」的罐身設計也強調要給消費者耳目一新的感受！沿用過往金牌啤酒招牌的標誌與字體，讓人一眼就知道是台啤金牌系列無誤，但罐身的「三面金牌」、大大的「ONE」以及標示零糖質、100%全麥和頂部一圈金色線條，都以代表啤酒的金黃色系，顯現出「金牌ONE」與眾不同的清醇沁涼感。

據已經搶先喝一波的幸運兒表示，清爽的「金牌ONE」其實還透出微微的柑橘香氣，口感細緻，而且單喝順口，配著美食享用更解膩。加上零糖質特性，就算是平常少喝啤酒的人，也能體會「金牌ONE」帶來的低苦味、低負擔全新飲用感受。

台啤以「金牌ONE」的創新突破 與年輕世代共同「開啟1切可能」

「金牌ONE」就連取名也很有態度！據悉「金牌ONE」之所以取名為「ONE」，首先就是代表了此次「萬中選1」的研發製程。再者以獨家技術、將啤酒原有的醇厚風味與清爽順口的目標，全部「All in ONE」，也代表台啤無論在技術與製程上的拿捏，以及對於風味選擇和產品定位、如何滿足更多消費者需求，都是「1大突破」。

「1」是所有能量匯聚的開始與起點，「ONE」象徵著金牌系列新的開始，《開啟1切可能》——就是「金牌ONE」所呈現的新世代飲酒態度！無論是否熱愛啤酒入喉的暢快感，或是喝習慣進口啤酒的風味，這次，就讓「金牌ONE」成為手中那把開啟未來的金鑰匙，打開未知的金黃大門，讓亮澄澄的清爽啤酒，顛覆每個人對台灣啤酒的刻板認知，一場別開生面的口感體驗，就在這罐看似簡單卻能讓人反覆回味的「金牌ONE」裡。

想要一嚐這讓人上癮的暢快感，即日起「金牌ONE」在7-ELEVEN門市搶先販售，後續詳細的販售資訊可參考台灣啤酒粉絲專頁（https://www.facebook.com/beer.taiwan）。現在不如就先衝超商，買一手推坑朋友，一起迎接正對時的春夏舒爽好日頭。