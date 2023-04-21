　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣啤酒革新之作！全新「金牌ONE」滿足啤酒控對清爽口感的極致渴望

▲▼ 金牌,啤酒,金牌ONE,純麥釀造,糖切,清爽。（圖／品牌提供）

▲近日，金牌啤酒悄悄翻開旗下系列新篇章，帶來口感更清爽的「金牌ONE」，陪伴更多人的歡聚時光！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論開趴、聚餐、看球賽，或是單純揪好友談天聊心事，身邊可以沒有食物，但絕對不能缺少沁涼順口的啤酒相伴。儘管現在市面上進口品牌眾多，但就有啤酒控表示，喝來喝去還是台啤在地生產的風味口感最對味。要舉例的話，10個有8個都會推薦——金牌台灣啤酒，就算是沒在喝酒的人，也都知道這款國民啤酒。當每個啤酒控卸下疲憊工作，感謝有著金牌啤酒陪伴放鬆之際，金牌啤酒已悄悄翻開旗下系列新篇章，近期帶來口感更清爽的「金牌ONE」，「不顧1切」全力衝上架，多元口感讓更多啤酒控得到全新滿足！

▲▼ 金牌,啤酒,金牌ONE,純麥釀造,糖切,清爽。（圖／品牌提供）

傳承金牌製程＋獨家技術　成就「金牌ONE」超fresh的清爽暢快！
傳承廣受喜愛的金牌啤酒釀造基礎，全新推出的「金牌ONE」代表了金牌啤酒上市多年以來的重大革新，採用嚴選原料與獨特工法，為所有啤酒愛好者，帶來既保有正統啤酒醇厚風味，又有著意想不到、顛覆過去的爽快口感。

其實，市面上有些啤酒的原料不全都是麥芽，有些會搭配米，釀造出順口的比例。而「金牌ONE」則採用100%全麥釀造，進一步提升麥芽風味，讓亮閃閃的金黃酒液在入口前，就可以聞到細緻麥香，一飲而下的回甘，也讓啤酒控「哇嗚」大滿足。

至於「金牌ONE」主打更清爽帶勁的口感，就不得不提台啤研發團隊此次帶來的創新製程了。獨家金牌一號製程，採用特殊的糖切技術，解決有些啤酒控不敢「隨心所欲暢飲」的糖質問題，不再煩惱多喝幾瓶就加厚啤酒肚。而滿溢麥芽香氣的酒體，搭配台啤獨家「金牌一號酵母」，讓醇厚酒體喝起來也能有清脆乾爽的回甘口感，要讓啤酒控都驚呼，「這兩種看似衝突的享受，竟然在『金牌ONE』都能巧妙融合！」

▲▼ 金牌,啤酒,金牌ONE,純麥釀造,糖切,清爽。（圖／品牌提供）

從罐身外觀就讓你感受到清醇沁涼　「金牌ONE」還沒喝之前就涼快！
隨著國人對於視覺美感的提升，「金牌ONE」的罐身設計也強調要給消費者耳目一新的感受！沿用過往金牌啤酒招牌的標誌與字體，讓人一眼就知道是台啤金牌系列無誤，但罐身的「三面金牌」、大大的「ONE」以及標示零糖質、100%全麥和頂部一圈金色線條，都以代表啤酒的金黃色系，顯現出「金牌ONE」與眾不同的清醇沁涼感。

據已經搶先喝一波的幸運兒表示，清爽的「金牌ONE」其實還透出微微的柑橘香氣，口感細緻，而且單喝順口，配著美食享用更解膩。加上零糖質特性，就算是平常少喝啤酒的人，也能體會「金牌ONE」帶來的低苦味、低負擔全新飲用感受。

▲▼ 金牌,啤酒,金牌ONE,純麥釀造,糖切,清爽。（圖／品牌提供）

台啤以「金牌ONE」的創新突破 與年輕世代共同「開啟1切可能」
「金牌ONE」就連取名也很有態度！據悉「金牌ONE」之所以取名為「ONE」，首先就是代表了此次「萬中選1」的研發製程。再者以獨家技術、將啤酒原有的醇厚風味與清爽順口的目標，全部「All in ONE」，也代表台啤無論在技術與製程上的拿捏，以及對於風味選擇和產品定位、如何滿足更多消費者需求，都是「1大突破」。

「1」是所有能量匯聚的開始與起點，「ONE」象徵著金牌系列新的開始，《開啟1切可能》——就是「金牌ONE」所呈現的新世代飲酒態度！無論是否熱愛啤酒入喉的暢快感，或是喝習慣進口啤酒的風味，這次，就讓「金牌ONE」成為手中那把開啟未來的金鑰匙，打開未知的金黃大門，讓亮澄澄的清爽啤酒，顛覆每個人對台灣啤酒的刻板認知，一場別開生面的口感體驗，就在這罐看似簡單卻能讓人反覆回味的「金牌ONE」裡。

想要一嚐這讓人上癮的暢快感，即日起「金牌ONE」在7-ELEVEN門市搶先販售，後續詳細的販售資訊可參考台灣啤酒粉絲專頁（https://www.facebook.com/beer.taiwan）。現在不如就先衝超商，買一手推坑朋友，一起迎接正對時的春夏舒爽好日頭。

▲▼ 金牌,啤酒,金牌ONE,純麥釀造,糖切,清爽。（圖／品牌提供）

ET快訊
LINE新功能上線　「收回訊息」更強了
17歲槍手搭小黃　領槍現場曝光
快訊／國1五楊高架瑪莎拉蒂成火球！　768萬燒光了
星國再喊「守護中華民國！」　侯友宜：國家需要我，一定挺身而出
梁云菲男友：我知道那個人是誰！　如果被綠絕對離開
大甲媽今晚起駕！顏清標滿頭白髮暴瘦現身　親吐身體狀況
中信兄弟來硬的！依中職規章　吳哲源只能被迫接受？
超商取貨豪送「11元購物金」　限時4天衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麟洋代言成真！採肖像授權　「台酒金牌啤酒限量罐」重現霸氣跳殺

每隻超過半斤重！　速食店「戰斧雞腿桶下殺67折吃」只有4天

第一季閱讀熱搜書單！影視話題稱霸　《想見你》、《灌籃高手》奪冠亞軍

台灣啤酒革新之作！全新「金牌ONE」滿足啤酒控對清爽口感的極致渴望

小確幸！超商取貨豪送「11元購物金」　限時4天衝了

【廣編】台灣愛丁頓寰盛洋酒宣布黃皓茵接任公司董事總經理

可果美超狂聯名大甲鎮瀾宮！媽祖肖像印上包裝　有喝有保庇

全台唯一百老匯劇院飲料店　排隊不間斷只為杯「極奢奶茶」

今天衝了！　超商「單品拿鐵買1送1」爽喝3天

體驗衛生紙界天花板！ETtoday春日趴五月花極上藝廊抽一年份衛生紙

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

每隻超過半斤重！　速食店「戰斧雞腿桶下殺67折吃」只有4天

第一季閱讀熱搜書單！影視話題稱霸　《想見你》、《灌籃高手》奪冠亞軍

台灣啤酒革新之作！全新「金牌ONE」滿足啤酒控對清爽口感的極致渴望

小確幸！超商取貨豪送「11元購物金」　限時4天衝了

【廣編】台灣愛丁頓寰盛洋酒宣布黃皓茵接任公司董事總經理

可果美超狂聯名大甲鎮瀾宮！媽祖肖像印上包裝　有喝有保庇

全台唯一百老匯劇院飲料店　排隊不間斷只為杯「極奢奶茶」

今天衝了！　超商「單品拿鐵買1送1」爽喝3天

體驗衛生紙界天花板！ETtoday春日趴五月花極上藝廊抽一年份衛生紙

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時3天快買

移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

嘴巴痛4年無解！花蓮女患口灼症超絕望　醫：找出病因是關鍵

啦啦隊女神慈妹手臂內側驚見「黑黑一片」！　本尊親揭真相

超愛格局、貸款也OK　卡在後有墓地！網見「前方一景」反搖頭

侯友宜揭下午不公開預談內容　「地緣戰略、經貿發展」都有機會討論

新郎不是我！黃文星爆氣綁架李國超　高欣欣嚇到掉淚

許書豪抱1歲兒絆倒　他一舉動「肉身護兒」老婆當場嚇哭

為打詐親自拜會LINE！　林右昌：加速重大案件辦理速度

165專線「1日3千通」　2022年「假確診釣魚簡訊」詐騙電話量創新高

LINE「實用1功能」再升級！　相簿、記事本都適用

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

消費熱門新聞

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

限時3天！超商美式「買1送1」來了

全台通路「激省優惠」懶人包！

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

限時4天！超商取貨豪送11元購物金

超商「單品拿鐵買1送1」爽喝3天

必勝客199大比薩限定10天吃！

全聯吐司超佛！包裝標示8片⋯竟有12片

超商最新10款抹茶甜點必吃爆雙餡泡芙

超商最新「川味椒麻肉包」肉餡多汁

來家樂福100％點數變現金！

麥當勞極選系列2款新堡只賣35天！

速食店最新15公分無骨雞柳條來了！

染髮不掉色秘訣大公開

更多熱門

相關新聞

林韡勳獲英國世界柑橘類果醬大賽金牌

林韡勳獲英國世界柑橘類果醬大賽金牌

台南青農林韡勳以家鄉生產的豐富水果製作果醬，獨特風味榮獲「英國世界柑橘類果醬大賽-使用酒類食材組競賽」金牌，也讓台灣的農產品名揚國際，台南市長黃偉哲特別在市政會議親自頒贈獎盃表揚。

原民運動會落幕　台東代表隊累計16面金牌

原民運動會落幕　台東代表隊累計16面金牌

2023亞洲匹克球公開賽　台女將王兆宜摘5金

2023亞洲匹克球公開賽　台女將王兆宜摘5金

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌

男掰說進出工地要消毒　數字當場打臉他

男掰說進出工地要消毒　數字當場打臉他

關鍵字：

金牌啤酒金牌ONE純麥釀造糖切清爽

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面