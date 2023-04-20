　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家圖書館90周年館慶　蔡英文：肩負向世界推廣台灣特色

▲▼總統蔡英文出席國家圖書館90周年館慶（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席國家圖書館90周年館慶（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午出席「國家圖書館90周年館慶」時表示，國家圖書館不只提供一般圖書館的服務，更肩負國家級圖書館的任務，包括向世界推廣「具有台灣特色」的台灣研究以及漢學研究。國圖也在全球28個國家設立了45個漢學資源中心，擴大台灣的學術影響力，讓世界看見台灣。

蔡英文表示，很多人在準備大考時，會來國家圖書館的自修室，學生做研究時，也會來國圖找資料。國家圖書館已經90歲了，她相信在這裡，有很多人探索知識的回憶。

蔡英文說，這幾年，國圖在空間及硬體設施上，也不斷在進步、升級。像是進到國圖，過去需要實體的閱覽證，現在只要手機的QRcode一掃，就能進館，非常便民。

蔡英文指出，國家圖書館不只提供一般圖書館的服務，更肩負國家級圖書館的任務，包括向世界推廣「具有台灣特色」的台灣研究以及漢學研究。國圖也在全球28個國家設立了45個漢學資源中心，擴大台灣的學術影響力，讓世界看見台灣。

蔡英文表示，「國家圖書館南部分館」也將在2025年落成、啟用，位於台南的分館將是圖書資訊發展和圖書館服務的創新育成中心，未來也將是台灣在國際學術交流和知識傳播的重要樞紐。

蔡英文說，國家圖書館不僅是台灣文化實力的表現，也是代表台灣在全球拓展學術的影響力，今天還有8所國際級國家圖書館的代表一起來到現場，她也要感謝各界專家學者讓國圖這座學術和文化的寶庫，越來越豐富。

▼總統蔡英文出席國家圖書館90周年館慶（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席國家圖書館90周年館慶（圖／總統府提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
掃射當鋪改造槍「傳國內廠商生產」　玩具槍協會發聲明
夜市超噁豆花攤「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業
柬埔寨恐怖斬首　24歲女陳屍床上「頭在馬桶邊」
國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼：怎這麼早
快訊／馬斯克「史上最大火箭」 升空後爆炸！
快訊／17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」　槍枝來源推給過世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最挺台瓜地馬拉總統將訪台　總統府：攜手為全球民主韌性共同努力

超挺台瓜地馬拉總統4／24來台　蔡英文將贈勳

國家圖書館90周年館慶　蔡英文：肩負向世界推廣台灣特色

ET專訪／游錫堃談裸退心願　未來國家領導人應堅持「台疆護」

ET專訪／游錫堃點名「國會龍頭」接班人選　蔡其昌能力條件都符合

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

媽用「超香雞塊」幫萌娃收涎　他狂張嘴！網笑：口水更多了

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

最挺台瓜地馬拉總統將訪台　總統府：攜手為全球民主韌性共同努力

超挺台瓜地馬拉總統4／24來台　蔡英文將贈勳

國家圖書館90周年館慶　蔡英文：肩負向世界推廣台灣特色

ET專訪／游錫堃談裸退心願　未來國家領導人應堅持「台疆護」

ET專訪／游錫堃點名「國會龍頭」接班人選　蔡其昌能力條件都符合

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

艾普勒需要調整　丘總談王正棠踩壘判決

日行燈不多餘！澳洲研究：「可降低8.8%事故」　清晨黃昏效果顯著

劉佩真／晶片大戰 力求半導體先進製程根留台灣

互導客人　星宇航空台北-洛杉磯開航首月海洋拉娜送頂極保養品　

不斷更新／陳傑憲11局超前2分砲　獅4比2領先兄弟

掃射當鋪改造槍傳國內廠商生產　玩具槍協會澄清：是誤解

夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

Ozone祖安爆哭「失控丟筆」！　佳辰「突崩潰搥牆」原因曝光

辛元旭致勝陽春砲　富邦3比2力克味全對戰4連勝

埃及豔后新片「變黑人」惹議！　學者怒批：不符歷史…主演回嗆

台南20外籍人士婚宴會館前混戰「拳腳齊飛打成一團」　4人受傷

政治熱門新聞

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

民進黨「堅偉大戰」民調出爐　王世堅贏了

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

台積電投資高雄「計畫調整」高市府回應

余宛如出局　范綱祥初選勝出將對戰萬美玲

侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

于美人今宣布選立委！　民眾黨內部回應了

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

初選民調落敗？費鴻泰稱只有神仙知道　「我們比非常滿意還滿意」

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

更多熱門

相關新聞

蔡英文談數發部2政績　網路登記掌握6000元入帳、手機報稅

蔡英文談數發部2政績　網路登記掌握6000元入帳、手機報稅

總統蔡英文20日上午接見111資訊月「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表時指出，去年8月成立數位發展部，作為國家數位轉型的引擎，在成立之後提供許多更便利的數位服務；她也舉例，近期普發現金6000元，民眾只要利用網路登記，之後就能看到6000元入帳，還有「手機報稅」系統，不用安裝任何軟體，民眾在幾分鐘之內，就能完成報稅，簡化以往需要好幾個小時的流程。

上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸特工　在紐約運作中國秘密警察局

上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸特工　在紐約運作中國秘密警察局

瓜國總統訪台遭陸轟「助紂為虐」　外交部：對無理行徑表嚴正抗議

瓜國總統訪台遭陸轟「助紂為虐」　外交部：對無理行徑表嚴正抗議

APEC領袖會議邀蔡英文？　吳釗燮：做最好的安排

APEC領袖會議邀蔡英文？　吳釗燮：做最好的安排

蔡英文承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

蔡英文承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

關鍵字：

蔡英文國家圖書館

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

17歲槍闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

羅志祥為報恩不急生小孩！

曾格爾被爆是關關！　《FHM》辣照被起底

新北槍擊原因曝！昨遭追車狂轟11槍「今掃51槍報復」

快訊／車銀優趕回韓國了！奔靈堂送文彬最後一程　表情黯淡離開

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面