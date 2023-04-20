　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北槍擊原因曝光！昨遭跨縣市追車狂轟11槍　今「掃射51槍」報復

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲19日凌晨爆出雙北追車槍擊案，ALPHARD車身留下10彈孔。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一間當鋪20日上午發生槍擊案！一名17歲劉姓槍手搭小黃抵達當鋪後，持預藏的改造步槍瘋狂掃射51槍，嚇壞附近目擊者。根據警方調查，這起槍擊案與19日雙北追車連開11槍的案件有關連，疑似竹聯幫弘仁會與華山幫因金錢糾紛引發衝突，目前已成立專案小組，要進一步調查釐清案情。

一名吳姓少年、24歲林姓男子19日凌晨開著BMW轎車，在台北市中山區雙城街停車場遇到20歲蘇姓男子、19姓薛姓男子，吳男隨即向蘇男駕駛的ALPHARD開槍，蘇男見狀駕車逃離現場，雙方展開追逐戰。蘇男、薛男好不容易甩開林男、吳姓少年後，車輛不幸在華江橋上爆胎。

此時，吳男見到正在等待拖吊車前來的蘇、薛2人，又再度下車朝車身接連開槍，最後攜槍前往板橋分局投案，並稱與蘇、薛2人有金錢糾紛才會犯案，但警方對此說法存疑。

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不料，事隔僅一日，新北市土城區四川路二段、信義路口20日上午發生槍擊案，一名17歲劉姓少年，一下計程車就在眾目睽睽下，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射51槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。

由於兩案作案模式相同，槍手均為未成年少年，前往警局投案前就聯繫律師。根據警方調查，這兩起槍擊案疑似為竹聯幫弘仁會與華山幫為爭奪利益進而發生糾紛，雙北警方已成立專案小組，要進一步釐清整起案件經過及背後主使者。

據了解，19日吳姓少年夥同林男從北市到新北連開11槍案，背後是竹聯幫弘仁會與華山幫因共同利益發生糾紛所引起，弘仁會疑似不甘受辱，20日才派未成年槍手劉姓少年前往跟華山幫有關的當鋪開槍回擊。

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲新北市土城區20日上午發生槍擊案，疑與19日凌晨發生的追車槍擊案有關。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／何志偉中箭落馬！　落淚恭喜王世堅
曾格爾被爆是「關關」！　摸胸撩衣7分鐘影片曝光
快訊／文彬「來台活動取消」　主辦：處理退票作業
最淫貪官！接受5次性招待　還拿黑錢買「情趣娃娃」
快訊／台積電高雄計劃有重大轉變！　魏哲家首回應了
快訊／圤智雨出門被球棒狠K！　抓到人了
郁方尪「調出鐵證」開戰曾格爾！　控她2破綻：銀行可告
快訊／新北17歲少年當街狂掃42槍！　原因曝光
快訊／遭強風從屋頂吹落地面　2人傷重雙亡
快訊／「堅偉大戰」獲勝！　王世堅現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

大雨來了！雲林淹水「麥寮水淹小腿肚」　水林鄉停電...3千戶受影響

淡水惡火奪4命嚇壞鄰居！擬請角頭王爺廟送火神　里長說話了

聯結車超離譜！上錯匝道竟倒車狠輾防撞桿　後方駕駛直擊嚇壞

打砲比染疫重要！台南最淫貪官5次性招待　還拿黑錢買情趣娃娃

車內慘況曝！苗栗泰安又有巨石砸車　方向盤被砸毀…駕駛受傷就醫

快訊／抓到人了！圤智雨出門遛狗被狠揍　球棒男曝動手原因

快訊／北市府爆「水門弊案」　收受不當利益...水利處高官遭聲押

新北槍擊原因曝光！昨遭跨縣市追車狂轟11槍　今「掃射42槍」報復

快訊／遭強風從20公尺高屋頂吹落地面　桃園2工人傷重雙亡

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

大雨來了！雲林淹水「麥寮水淹小腿肚」　水林鄉停電...3千戶受影響

淡水惡火奪4命嚇壞鄰居！擬請角頭王爺廟送火神　里長說話了

聯結車超離譜！上錯匝道竟倒車狠輾防撞桿　後方駕駛直擊嚇壞

打砲比染疫重要！台南最淫貪官5次性招待　還拿黑錢買情趣娃娃

車內慘況曝！苗栗泰安又有巨石砸車　方向盤被砸毀…駕駛受傷就醫

快訊／抓到人了！圤智雨出門遛狗被狠揍　球棒男曝動手原因

快訊／北市府爆「水門弊案」　收受不當利益...水利處高官遭聲押

新北槍擊原因曝光！昨遭跨縣市追車狂轟11槍　今「掃射42槍」報復

快訊／遭強風從20公尺高屋頂吹落地面　桃園2工人傷重雙亡

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

177萬起！賓士「A-Class／B-Class」改款上市　高性能AMG同步來台

51%民眾看跌未來房價　高雄人最悲觀

豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

周湯豪遭爆「曖昧歐弟正妹前妻」　IG發比莉一句話…又刪文！

城市裡的微型植物園！桃園「區」精選6家森林系咖啡慵懶一整天

將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

大雨來了！雲林淹水「麥寮水淹小腿肚」　水林鄉停電...3千戶受影響

尹錫悅24日赴美國是訪問　將與拜登在白宮舉行峰會

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

即／當街掃射42槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

恐怖瞬間！苗栗男上班途中遇坍方　整輛車被砸爛

17歲槍手狂掃42槍！搭小黃邊聯絡律師投案　運將目擊腳軟

前JKF女郎中空裝現身　被控詐400萬反告跟騷

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

淡水惡火3死1命危　神明廳失火斷活路

即／遭強風從20m高屋頂吹落地面　2工人傷重雙亡

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

大雨狂下！竹北深夜土石流　急撤離住戶

更多熱門

相關新聞

外媒關心國民黨2024選情　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

外媒關心國民黨2024選情　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

新北市長侯友宜出訪新加坡，國內外媒體均關心此事，其中，新加坡新明日報提到，國民黨選情堪憂，侯聲量開高走低不及前高雄市長韓國瑜。對此，侯友宜回應，新北在治理方面就像台灣縮影，希望透過城市經驗外交讓大家看到新北市，看到中華民國，這是第一步。

少年槍手狂轟15槍　爆竹聯雙會黑吃黑

少年槍手狂轟15槍　爆竹聯雙會黑吃黑

淡水一家8口遇火警！2樓親戚驚聞呼救聲

淡水一家8口遇火警！2樓親戚驚聞呼救聲

即／新北騎士遭撞飛　頭重創失去心跳

即／新北騎士遭撞飛　頭重創失去心跳

美20歲女「開錯路」　遭陌生大叔開槍射殺

美20歲女「開錯路」　遭陌生大叔開槍射殺

關鍵字：

槍手槍擊案新北市竹聯幫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射42槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面