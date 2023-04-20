新北槍擊原因曝光！昨遭跨縣市追車狂轟11槍　今「掃射51槍」報復

▲19日凌晨爆出雙北追車槍擊案，ALPHARD車身留下10彈孔。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一間當鋪20日上午發生槍擊案！一名17歲劉姓槍手搭小黃抵達當鋪後，持預藏的改造步槍瘋狂掃射51槍，嚇壞附近目擊者。根據警方調查，這起槍擊案與19日雙北追車連開11槍的案件有關連，疑似竹聯幫弘仁會與華山幫因金錢糾紛引發衝突，目前已成立專案小組，要進一步調查釐清案情。

一名吳姓少年、24歲林姓男子19日凌晨開著BMW轎車，在台北市中山區雙城街停車場遇到20歲蘇姓男子、19姓薛姓男子，吳男隨即向蘇男駕駛的ALPHARD開槍，蘇男見狀駕車逃離現場，雙方展開追逐戰。蘇男、薛男好不容易甩開林男、吳姓少年後，車輛不幸在華江橋上爆胎。

此時，吳男見到正在等待拖吊車前來的蘇、薛2人，又再度下車朝車身接連開槍，最後攜槍前往板橋分局投案，並稱與蘇、薛2人有金錢糾紛才會犯案，但警方對此說法存疑。

不料，事隔僅一日，新北市土城區四川路二段、信義路口20日上午發生槍擊案，一名17歲劉姓少年，一下計程車就在眾目睽睽下，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射51槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。

由於兩案作案模式相同，槍手均為未成年少年，前往警局投案前就聯繫律師。根據警方調查，這兩起槍擊案疑似為竹聯幫弘仁會與華山幫為爭奪利益進而發生糾紛，雙北警方已成立專案小組，要進一步釐清整起案件經過及背後主使者。

據了解，19日吳姓少年夥同林男從北市到新北連開11槍案，背後是竹聯幫弘仁會與華山幫因共同利益發生糾紛所引起，弘仁會疑似不甘受辱，20日才派未成年槍手劉姓少年前往跟華山幫有關的當鋪開槍回擊。

▲新北市土城區20日上午發生槍擊案，疑與19日凌晨發生的追車槍擊案有關。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）