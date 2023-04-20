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「爸爸不行了快來」！兒問醫：一定要現在？超狠真相曝網全怒了

▲▼示意圖,醫院,病房,診間,病患,照顧,陪伴,家人,父母,急診,住院,病房（示意圖／123RF）

▲父親病危，兒子卻不關心，真相讓醫生怒了。（示意圖／123RF）

實習記者林郁婷／綜合報導

孩子對於生病父母不聞不問，真的讓人寒心！胸腔科醫師蘇一峰透露，日前一名老伯伯病危，他通知對方的兒子快來醫院時，對方卻不斷反問「真的快不行了嗎？一定要現在嗎？」語氣顯示出一點都不關心，也不想到醫院，讓他感到相當無奈，直到今天他知道真相後當場傻眼。

蘇一峰昨（19）日在臉書貼出一段和病人家屬的對話，當通知病人的兒子，他年邁的父親快不行了快來，沒想到對方不但沒有傷心難過，反而問他「我爸真的快不行了嗎？一定要現在過去醫院嗎？」他解釋，「如果用的藥物沒有效，可能只有幾小時了...希望家屬今天還是過來一趟。」沒想到兒子仍繼續追問「有多大的機會今天會不行...？」

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幸運的是，蘇一峰使用的藥物對老人很有效，該名病患病情大幅好轉，不但恢復精神還能和人說話。就在今天，他見到病患的老友，才知道真相。

蘇一峰今（20）日在臉書表示真相大白了，這名老人的朋友說出實情，「兒子技巧性把爸爸的錢分光了，然後就不理他了，爸爸兩個月前在某醫學中心住院，還遺棄他在病房不理會，最後出動里長與警察，兒子才願意把爸爸接回家，回家也沒照顧他變成臥床了。」蘇一峰感慨嘆道，兒子「經營公司沒空看病危的爸爸。」

蘇一峰也在留言處無奈寫著，「難怪我就覺得奇怪，怎麼病危了，家屬還這麼不甘願來看最後一面，打電話一直計較是不是真的快病危了。」

網友看完全怒了，「不是不報，時候未到，那個兒子～等著吧」、「狼心狗肺」、「聽了很難過」、「想罵髒話了」、「錢會令人迷失...淪為禽獸」、「為什麼總會有這麼沒有良心的人？拿走親人的積蓄還不顧親人，好歹花錢找人顧吧！跟詐騙集團有什麼不一樣呢」。

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