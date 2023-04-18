小二兒造句「爸爸像大猩猩」　她曬證據照全笑翻：有圖有真相

▲兒子造句「爸爸像大猩猩」，媽媽PO照出賣老公。（圖／吳依授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

小學生常要練習造句，不過有時寫出來的句子，讓爸媽看了哭笑不得。有媽媽就貼出小二作業簿，其中一題要用「……像……」造句，兒子的答案則是「爸爸像動物園裡的大猩猩。」沒想到媽媽不僅沒有不同意，還出賣老公，貼出對比照證明「我兒子真的沒有亂寫」，讓其他人都笑翻。

這位媽咪在「家有男孩崩潰日常」發文，「報告老師……關於第4題，我兒子真的沒有亂寫」，而第4題正是「……像……」的造句練習，小男生則寫下「爸爸像動物園裡的大猩猩。」接著，原PO就貼出一張照片「佐證」，只見她手拿一個猩猩小公仔，老公則擺出一樣的姿勢當背景，照片上還有她下的註解，「終於買到爸爸了」。

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▲▼原PO貼照片，笑說自己是跟兒子同組的。（圖／吳依授權使用）

原PO還在留言處透露，她一開始還驚呼，「你怎麼寫這樣……？」結果兒子一反問，「真的啊！不然媽媽你說爸爸像什麼？」她想了想之後也笑了，「嗯……猩猩」、「我跟兒子同一組的」、「事實證明孩子沒有亂寫（喂～）」。

照片一出，其他人都笑歪了，「媽媽非常幽默，有圖有真相！」「爸爸表示……」、「洗一張對比圖給老師看」、「爸爸就是作業簿或考卷的男一，滿滿的素材可以寫」、「叫爸爸情何以堪」、「皮在癢了」、「有考慮過爸爸的心情嗎……真的好像！哈哈哈……」、「全家人都好可愛、好幽默！」